Araştırma sonuçları şaşırttı: Hava kirliliği satranç oyuncularını olumsuz etkiliyor

Bir araştırmaya göre; hava kirliliği satranç oyuncularının daha fazla hata yapmasına neden oluyor. Makalenin ortak yazarı, hava kirliliğinin fazla olduğu yerlerin çok düşünmesi gereken herkes için sorun olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Bir araştırma, satranç uzmanlarının hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde daha fazla hata yaptığını buldu.

Uzmanlar, oynanan oyunların kalitesini analiz etmek için bilgisayar modellerini kullandılar ve kirlilik artarken satranç oyuncularının hata yapma olasılığının yüzde 2,1 arttığını ve bu hataların büyüklüğünün yüzde 10,8 arttığını buldular.

Management Science dergisinde yayınlanan çalışma hazırlanırken; 2017, 2018 ve 2019’da Almanya’da düzenlenen ve 30 binden fazla satranç hamlesinden oluşan yedi rauntluk üç turnuvada 121 satranç oyuncusunun performansını inceledi. Araştırmacılar, oyuncuların gerçek hamlelerini, güçlü satranç motoru Stockfish tarafından belirlenen en uygun hamlelerle karşılaştırdı.

DAHA FAZLA VE BÜYÜK HATALAR YAPILIYOR

Massachusetts Institute of Technology’nin Sürdürülebilir Kentleşme Laboratuvarı ekonomisti ve makalenin ortak yazarı Juan Palacios, “Bireylerin daha yüksek hava kirliliği seviyelerine maruz kaldıklarında, daha fazla ve daha büyük hatalar yaptıklarını bulduk” dedi.

Araştırmacılar, Alman satranç ligindeki 20 yıllık oyunlardan elde edilen tarihsel verilere baktılar. Çalışma; gürültü, sıcaklık değişiklikleri ve karbondioksit konsantrasyonları gibi nedenleri de hesaba kattıktan sonra, oyuncu performansındaki düşüşlerin hava kirliliğinden kaynaklandığını buldular.

Chess.com’dan Leon Watson, profesyonel oyuncuların oyun oynarken hava kalitesini izlediklerini söyledi: “Biliş, satrançta açıkça inanılmaz derecede önemli. Magnus Carlsen ve Anish Giri gibi en iyi oyunculardan bazıları şimdiden hava kalitesinin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Oyuncular artık hava monitörlerini kullanarak CO2 ve partikül madde seviyelerini düzenli olarak izliyor ve verileri mükemmel ortamı yaratmak için kullanıyor.”

Çalışma satranç oyuncularına odaklanmış olsa da yazarlar bunun kirli alanlarda çalışırken çok düşünmek zorunda kalan herkes için önemli bir bulgu olduğunu söyledi.

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