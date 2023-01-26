Avrupa Uzay Ajansı, Çin’e astronot göndermeyecek

Avrupa Uzay Ajansının (ESA), Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna astronot gönderme planı olmadığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher, Paris’te düzenlediği basın toplantısında, Çin ile yakın gelecekte insanlı uzay programında işbirliğini düşünmediklerini belirtti.

Toplantıda Çin’in uzay istasyonuna astronot yollayıp yollamayacaklarına ilişkin çevrim içi soruya yanıt veren Aschbacher, “Çin Uzay İstasyonu’ndaki faaliyetlere katılmak için ne bir bütçe ne de siyasi bir teşvik veya niyet söz konusu değil.” dedi.

Aschbacher, ESA’nın paydaşı olduğu Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) faaliyetlerine ve yükümlülüklerine odaklanacağını vurgulayarak, aynı türden ikinci bir göreve vakit ve kaynak ayırmayı planlamadıklarını belirtti.

TUTUMUNU BELLİ ETTİ

Aschbacher’in açıklamasıyla ESA, Çin ile işbirliği konusundaki tutumunu ilk kez açıkça ortaya koymuş oldu.

ESA ile Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) arasında 2014 yılında bir işbirliği anlaşması imzalanmış, bu kapsamda Avrupalı astronotlar Samantha Cristoforetti ve Matthias Maurer, Çinli astronotlarla ülkenin Yantai şehrinde 9 günlük ortak eğitime katılmıştı.

Ajans, aynı yılın sonunda yaptığı açıklamada, “nihai hedefin Çin ile uzun vadeli işbirliği yapmak ve ESA astronotlarını Çin’in kuracağı uzay istasyonuna yollamak olduğunu” dile getirmişti.

ESA, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından Rus uzay ajansı Roscosmos ile ortaklaşa geliştirdiği Mars keşif aracı projesini de rafa kaldırmıştı.

Savaşın yol açtığı küresel jeopolitik gerilimlerin, Rusya ile olduğu kadar Çin ile işbirliği konusunda da çekimser bir tavra yol açtığı yorumu yapılıyor. (AA)