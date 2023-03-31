Ay ve Mars’tan önce Dünya’da yapılacak… 3D baskıdan otel

Dünyanın ilk 3D baskılı oteli, Ay ve Mars'ta evler yapmak için NASA ile çalışan bir şirket tarafından Teksas'ta inşa edilecek.

Sozcu.com.tr

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Bilim dünyası Ay’a yeniden gitmek, Mars’ta yaşam kurmak için çalışmalarına devam ederken NASA ile iş birliği yapan bir 3D baskı şirketi de Ay ve Mars’tan önce projesini Dünya üzerinde gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Ay’da ve Mars’ta evler inşa etmek için NASA ile sözleşmesi olan 3D baskı şirketi Icon, dünyanın ilk 3D baskılı otelini yapacak. Birkaç büyük ölçekli 3D baskılı binadan oluşan otelde bir havuz, bir spa ve bir sanatçı stüdyosu yer alacak.

Otel, önceden kamp yeri olan El Cosmico’nun arazisine kurulacak. Otel işletmecisi Liz Lambert’in öncülüğündeki proje, Icon ve dünyaca ünlü mimarlık firması BIG’in (Bjarke Ingels Group) ortaklığıyla gerçekleşecek.

Tamamlandığında, proje El Cosmico alanını 21 dönümden, 60 dönüme çıkaracak. Mimarlar, çöl arazisinden ilham alan bir renk paleti kullanacaklarını belirtiyor.

BIG’in kurucusu ve aynı zamanda yaratıcı direktörü olan Bjarke Ingels projeyle ilgili şunları söyledi: “El Cosmico ve Icon ile olan iş birliğimiz, geleneksel bir müşterinin, geleneksel sınırlamalarından bağımsız olarak son teknoloji 3D baskılı inşaatın olanaklarından yararlanmamızı sağladı.”

Icon’un kurucu ortağı ve CEO’su Jason Ballard da şunları ekledi: “3D baskının mümkün kıldığı gerçekten benzersiz ve farklı mimariler daha yeni başlıyor.”

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