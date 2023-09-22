Bennu asteroidinden örnek taşıyan uzay aracı, Dünya’ya dönüyor

NASA'nın Dünya'ya 2182 yılında çarpma ihtimali olduğu belirtilen Bennu asteroidini incelemesi için gönderdiği uzay aracı OSIRIS- REx, 24 Eylül Pazar günü içinde örnekle geri dönüyor.

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NASA’nın 2016 yılında Bennu asteroidinden örnek toplamak için gönderdiği OSIRIS-REx uzay aracı, 24 Eylül Pazar günü Dünya’ya dönüyor. Alınan örnekleri içeren kapsül, ABD Savunma Bakanlığı’nın Utah Test ve Eğitim Alanı’na paraşütle inecek.

NASA: YAŞAMIN NASIL BAŞLADIĞINA DAİR ARAŞTIRMALARA YARDIMCI OLABİLECEK

NASA elde edilen bulguların, gezegenlerin nasıl oluştuğuna ve yaşamın nasıl başladığına dair araştırmalara yardımcı olacağını bunun yanı sıra, Dünya’yı etkileyebilecek asteroitler hakkındaki anlayışımızı da geliştireceğini vurguladı. Bennu asteroidine ait numunelerin analizin NASA tarafından canlı yayınlanacağı ifade edildi. NASA, yaptığı açıklamada canlı yayının 24 Eylül 2023 tarihinde NASAya ait internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini duyurdu.

NASA, Bennu asteroidini güneş sistemindeki bilinen en tehlikeli iki cisimden biri olarak tanımlamaktadır ve bazı bilim insanlarının hesaplamalarına göre Bennu, 2182 yılında Dünyaya çarpacağı belirtilmişti.