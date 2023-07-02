Bilim dünyası ‘yamyam gezegen’ dedi… Daha küçük bir gezegeni yemiş olabilir

Bilim dünyası gaz gezegeni WASP-76b'nin gizemini ortaya çıkarıyor. Araştırmacılar, şimdi de gaz gezegeninin, başka bir gezegeni yutmuş olabileceğini keşfettiler.

Sozcu.com.tr

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Gaz gezegeni WASP-76b; boyutu, sıcaklığı ve sadece 1,8 gün süren yılı nedeniyle uzun süredir bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Şimdi, araştırmacılar onun daha küçük bir gezegeni yemiş olabileceğini keşfettiler.

WASP-76b, Dünya’dan 634 ışık yılı uzaklıkta bir gaz devi ve bilim insanları tarafından bilinen en sıcak dış gezegenlerden biri.

Yüksek derecelere ulaşan çok sıcak ikliminin yanı sıra, WASP-76b ayrıca her 1,8 günde bir Güneş’in yörüngesini tamamlıyor. Ayrıca bunların üstüne başka bir gezegeni yemiş olabileceği düşünülüyor.

Gezegenle ilgili yeni bir çalışmada uluslararası bir ekibe liderlik eden Kanada’daki Montreal Üniversitesi’nden Astronom Stefan Pelletier şunları söyledi: “Yüzlerce ışık yılı uzaklıktaki bir öte gezegenin bize başka türlü öğrenemeyeceğimiz bir şeyi öğretebildiği zamanlar gerçekten nadir. Kendi Güneş Sistemimiz hakkında bilgi sahibi olmamız imkansız. Bu çalışmada da durum böyle.”

Ekip, WASP-76b’nin atmosferinde demir, kalsiyum, hidrojen, magnezyum, nitrojen ve vanadyum dahil olmak üzere en az 11 element buldu. Ancak buldukları bazı elementler, diğer gaz devlerinde bulunanlarla eşleşmedi.

New York Üniversitesi Abu Dabi’den astrofizikçi Mohamad Ali-Dib, bulgular hakkında şunları söyledi: “Bu, herhangi bir dev gezegende nikel, magnezyum ve krom gibi kimyasal elementlerin bolluğunu yüksek hassasiyetle ölçen ilk çalışma. Değerlerinin beklenenden sapmaları, WASP-76b’nin Merkür ile aynı kimyasal bileşime sahip çok daha küçük başka bir gezegeni yutmuş olabileceği varsaymamıza yol açtı.”

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