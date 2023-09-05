Bilim insanları ‘zıt kutuplar birbirini çeker’ efsanesine son verdi

Yapılan yeni bir araştırmayla 'zıt kutuplar birbirini çeker' efsanesi son buldu. Çalışma, siyaset ve din hakkındaki görüşler de dahil olmak üzere kişilik özelliklerinin çiftlerde oldukça benzer olduğunu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Romantik ilişkilerde genel olarak zıt kutupların birbirini çektiği söylenip farklı yapılardan ve kültürlerden insanların bir araya gelmesi açıklansa da artık bu efsane son buluyor.

Milyonlarca çiftin 130’dan fazla kişilik özelliğinin analizi, bu sözün doğru olmadığını gösteriyor.

ABD’den bir ekip, 1903’e kadar uzanan yaklaşık 200 önceki çalışmadan elde edilen verileri kendi analizleriyle birleştirdi. Ebeveynler, evliler, nişanlılar ve birlikte yaşayan partnerler de dahil olmak üzere çiftlerdeki özellikleri incelediler.

Siyasi ve dini tutumlar, eğitim düzeyi ve belirli zekâ ölçütleri gibi özelliklerin çiftler arasında oldukça benzer olduğunu keşfettiler. Araştırmacılar boy, kilo, tıbbi durumlar ve kişilik özellikleri arasında da bağlantılar olduğunu buldu. Çiftlerin benzer olma ihtimalinin en yüksek olduğu özellik ise doğum yılıydı.

Colorado Boulder Üniversitesi’nden Tanya Horwitz, “Bu bulgular, ilişkilerimiz hakkında bir seçim hakkımız olduğunu hissettiğimiz durumlarda bile, perde arkasında tam olarak farkında olmadığımız mekanizmaların olabileceğini gösteriyor” dedi.

Araştırma ekibi de çiftlerin çeşitli nedenlerden dolayı ortak özellikleri paylaşabileceğini söyledi. Bazı insanlar kendilerine benzeyen insanlardan etkilenirken, bazılarının da birlikte oldukları süre uzadıkça daha da benzer hale geldikleri görüldü.

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