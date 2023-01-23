Bill Gates, ineklerin metan gazı çıkarmasını engellemeye çalışıyor

Bill Gates'in küresel iklim değişikliğine karşı çalışmaları devam ediyor. Gates, şimdi de ineklerin metan gazı çıkarmasını durdurmaya çalışan Avustralyalı bir girişimi destekliyor.

Sozcu.com.tr

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Microsoft’un kurucusu Bill Gates, daha önce de sık sık ineklerin çıkardığı gazların küresel iklim krizi açısından dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu dile getirmişti. Şimdi Gates, bu düşüncesini destekleyen yeni bir hamlede bulunuyor.

Gates, metan yayan hayvancılık endüstrisine laboratuvarda yetiştirilen bir katkı maddesi sunmayı planlayan Avustralyalı bir iklim teknolojisi girişimine yatırım yapan milyarderler arasına katılıyor.

Microsoft’un kurucusu liderliğindeki Breakthrough Energy Ventures ve Andrew Forrest’in Harvest Road Group’u, Rumin8 Pty için 12 milyon dolarlık finansman turunda yer aldı. Şirket, kırmızı deniz yosununda bulunan, sentetik olarak çoğaltılmış bromoformdan yapılmış ek gıda üzerinde çalışıyor.

Bir araştırmaya göre, ineklerin yemlerine deniz yosunu eklemek metan emisyonlarının yüzde 98’ini azaltabilir. Hayvancılık, karbondioksitten sonra küresel ısınmaya en büyük katkı sağlayıp metan emisyonlarının neredeyse üçte birini oluşturuyor.

Gates, daha önce de Beyond Meat ve Impossible Foods gibi bitki bazlı et ikamesi sunan şirketleri desteklemişti.

Gates’in yanı sıra Breakthrough Energy’nin arkasındaki milyarder yatırımcılar arasında Amazon kurucusu Jeff Bezos, Alibaba Group Holding’den Jack Ma ve Michael Bloomberg de yer alıyor.

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