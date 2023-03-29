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BM Genel Sekreteri Guterres: Sosyal medya kutuplaşmayı tetikliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sosyal medya, kutuplaşmayı tetikliyor. Mantıksızlık geniş zemin kazanıyor. Bilim kuşatma altında. Azınlıklar ve göçmenler, günah keçisi ilan ediliyor." dedi.

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BM Genel Sekreteri Guterres: Sosyal medya kutuplaşmayı tetikliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, çevrim içi düzenlenen ve 2 gün sürecek “İkinci Demokrasi Zirvesi”ne video mesaj gönderdi.

Güçlü demokratik toplumların kendini onarma ve düzeltme kapasitesi olduğunu belirten Guterres, “Güçlü demokrasiler, radikal değişimleri bile şiddet olmadan ve kan dökmeden gerçekleştirebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, söz konusu demokrasilerin “işbirliği, eşitlik, katılımcılık ve dayanışma” ilkelerine dayalı olduğunu ancak bugün bu ilkelerin kırılma noktasına geldiğini söyledi.

Genel Sekreter Guterres, “Sosyal medya, kutuplaşmayı tetikliyor. Mantıksızlık geniş zemin kazanıyor. Bilim kuşatma altında. Azınlıklar ve göçmenler, günah keçisi ilan ediliyor.” diye konuştu.

Hükümetler ve halklar arasında tekrar güven inşa edilmesi gerektiğine dikkati çeken Guterres, denetim ve denge sisteminin güçlendirilmesinin önem taşıdığına işaret etti. (AA)

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