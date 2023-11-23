Bu cep telefonları bugün bir servet değerinde

Eskiler ve son teknolojiye sahip bile değiller ama neredeyse bir servet değerindeler... Koleksiyonerlerin gözdesi bu yedi telefon binlerce dolara satılıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Teknoloji dünyasında bir cihazın değer kaybetmeden zaman geçirmesi mümkün değil. Yenilenen modeller, hep bir öncekinin önüne geçerek çok daha pahalı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama bazı cihazlar bu duruma meydan okumayı başarıyor ve koleksiyonerlerin gözdesi olarak binlerce dolara el değiştirebiliyor.

İşte bu nadir parçalardan bazıları…

1. Motorola DynaTAC 8000x

Bugün böyle bir görünüşe sahip olan bir telefona, cep telefonu demek pek mümkün olmasa da aslında dünyada satılan ilk cep telefonu.

Patenti 1973 yılında, on yıl sonra neredeyse 4 bin dolara satışa çıkmadan önce alınmıştı. 800 gram ağırlığında, pili bir saat dayanabilen ve ardından yeniden şarj edilmesi on saat süren bu telefon, cep telefonlarının atası.

Maalesef Motorola DynaTAC 8000x artık işlevsel değil, ancak tarihi değeri ile bugün binlerce dolara el değiştirebiliyor.

2. Nokia 8110

1996 yılında piyasaya çıkan ve en çok da “The Matrix” filmiyle tanınan telefon, kaydırmalı kapağıyla o dönemin en popüler telefonuydu. Müşteriler o zamanın en küçük cep telefonlarından biri için 1000 Euro’dan biraz daha az para ödemek zorundaydı.

Ancak, şu anda da ambalajında ​​olan modeller orijinal satış fiyatının üç katına kadar satılabiliyor.

3. İlk iPhone

Steve Jobs’un 2007 yılında Apple’ın ilk iPhone’unu tanıtması o zamanlar büyük bir sansasyon yaratmıştı. 4 GB depolama alanına sahip iPhone’un fiyatı 499 dolardı.

Teknoloji dünyasında pek çok şeyi değiştiren bu ilk model, bugün koleksiyonerlerin gözde parçalarından biri haline geldi. Ambalajlı yeni bir cihaz meraklılar için son derece değerli; Ebay’de satın alma fiyatları bin ila 3 bin Euro arasında değişiyor.

Hatta Şubat 2023’te çevrimiçi bir açık artırmada bir iPhone 63 bin dolara satılarak dikkat çekmişti.

4. Nokia 8800 Carbon Arte

Bu kayar kapaklı telefon ise titanyum, karbon fiber ve paslanmaz çelik gibi yüksek kaliteli malzemeler nedeniyle 2008 yılında piyasaya sürüldüğünde öne çıkmıştı.



Nokia 8800’ün premium versiyonuydu ve bugün hâlâ bu modelin hayranları var. Orijinal ambalajında ​​bir 8800 Carbon Arte bin Euro’ya satılabiliyor.

5. Nokia 3310

Belki genç nesil için bir şey ifade etmese de bir dönemin vazgeçilmez aracıydı. 2000 yılında dünyanın en çok satan cep telefonu olan Nokia 3310, daha uzun metin mesajları gönderebilen ilk cep telefonlarından biriydi.

Şimdilerde teknolojisi yetersiz olsa da bu eski model 200 ila 300 Euro’ya satılabiliyor.

6. Nokia 8800 Sirocco

Nokia’nın bu modeli ise Nokia 8800’ın daha asil bir yorumu olarak görülebilir. 2007’de tasarlanan cep telefonunu koleksiyoncular için aranan bir ürün. Hatta satışları birkaç bin Euro değerinde olabiliyor.

Şu anda daha düşük fiyatlara dolaşımda olsa bile, ileride değer kazanması bekleniyor.

7. Samsung SPH-N270

Matrix ile üne kavuşan Morpheus’un kullandığı bu fütüristik görünümlü telefon, özellikle de Matrix hayranları için önemli bir koleksiyon parçası.

Film endüstrisinde yer edinen bu cep telefonu, 2003 yılından bu yana kendi değerini ikiye katlamayı başardı.

İlginizi Çekebilir Apple'dan iPhone 15 kullanıcılarına uyarı: Bu güncellemeyi hemen yapın