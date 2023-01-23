Bu optik illüzyon testlerini yalnızca yüksek IQ’lu insanlar çözebilir

Bir araştırmaya göre; yüksek IQ'ya sahip kişiler optik yanılsama içindeki şekilleri çok daha kolay görebiliyor. Optik illüzyon sanatı üzerine kariyer yapmış Lee Wagstaff da çalışmalarını yayınladı ve sosyal medya kullanıcılarına adeta meydan okudu.

Sozcu.com.tr

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Optik illüzyon testleri sık sık sosyal medyada paylaşılarak gündeme geliyor. Son olarak optik illüzyon sanatı yaparak kariyer yapmış bir ressam da şimdiye kadarki en şaşırtıcı çalışmalarından bazılarını paylaştı.

Lee Wagstaff, eserlerinde kadın yüzlerini desenler arasına gizleyerek dikkat çekiyor. Wagstaff’ın eserlerinin çoğunda gizli kalmış yüzü tanımlamak oldukça zor olabiliyor. Hatta bazı kullanıcılar, optik illüzyonlarda yüzleri bulmaya çalışırken baş dönmesi bile bildirdiler.

İşte Wagstaff’ın çalışmalarından bazıları…

Wagstaff’ın çalışmalarının sosyal medyada tartışma konusu olmasının bir nedeni de optik illüzyon testlerinin zeka belirleyici olduğunun ileri sürülmesi.

Sık sık sosyal medyada yayılan ve kullanıcılar arasında tartışmalar yaratan optik illüzyon testlerinin, kişilik ve zeka ile ilişkili olduğu belirtilirken Current Biology tarafından yürütülen bir araştırma da testleri IQ ile ilişkilendirdi. Araştırmaya göre; daha yüksek IQ’ya sahip kişiler, bir optik yanılsama içindeki şekilleri ve ayrıntıları daha kolay tanımlıyor.

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