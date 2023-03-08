ChatGPT, Facebook ve WhatsApp’tan hızlı büyüdü: ChatGPT nedir, nasıl kullanılır?

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen ve akıllı bir sohbet robotu olarak halka ücretsiz sunulan ChatGPT beklenenden daha hızlı bir şekilde kullanıcı sayısını arttırdı. ChatGPT kullanımı sonrasında ortaya çıkan rakamlar herkesi şaşırtırken hızlı büyüme açısından Facebook ve WhatsApp'ı geride bırakmayı başardı.

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Yapay zeka dil işlemcisi olan ChatGPT, Aralık 2022’de halkın kullanımına sunuldu ve hızla popülerlik kazandı. ChatGPT, Facebook ve WhatsApp gibi dünya genelinde kullanılan uygulamaların uzun yıllar içinde ulaştığı rakamlara kısa sürede ulaştı.

CHATGPT 100 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

World Of Statistics’ten alınan rakamlara göre, Chat GPT yalnızca iki ayda 100 milyon kullanıcı tarafından kullanıldı. WhatsApp’ın bu sayıya ulaşması 3,5 yıl alırken, Facebook 4,5 yılda bu kadar çok kullanıcıya sahip oldu.

Instagram 2,5 yıl, Twitter 5 yıl, World Wide Web 7 yıl, Apple App Store 2 yıl ve iTunes 6,5 yılda 100 milyon kullanıcı kazandı.

Çinli video yapım uygulaması TikTok, küresel lansmanından sonra 100 milyon kullanıcıya ulaşması yaklaşık dokuz ay sürdü.

CEP TELEFONULARININ 16 YILDA ULAŞTI

Cep telefonlarının dünya çapında 100 milyon kullanıcıya ulaşması 16 yıl sürdü. Evlerimizde kullandığımız sabit telefon ise 75 yılda 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

HER AY KENDİ REKORUNU KIRIYOR

Ocak ayında günlük ortalama 13 milyon tekil ziyaretçi ChatGPT kullandı ve bu rakam Aralık ayındaki seviyenin iki katından fazla oldu.

ChatGPT, istemlere yanıt olarak makaleler, denemeler, şakalar ve hatta şiirler üretebiliyor. Microsoft Corp tarafından desteklenen özel bir şirket olan OpenAI, Kasım ayı sonlarında halka ücretsiz olarak sunmuştu.

Geçen ay OpenAI, başlangıçta yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılar için 20 dolarlık bir aylık abonelik duyurdu.

CHATGPT NEDİR?

OpenAI tarafından desteklenen metin tabanlı bir konuşma arayüzü olan ChatGPT, kullanıcılarla doğal dilde iletişim kurmak ve sorularına veya isteklerine yanıt vermek için tasarlanmış bir dil modeli.

Dil modeli soruları yanıtlayabilir ve e-posta, deneme ve kod oluşturma gibi görevlerde yardımcı olabiliyor.

CHATGPT NASIL ÇALIŞIR?

ChatGPT’ye yalnızca chat.openai.com adresini ziyaret ederek ve bir OpenAI hesabı oluşturarak erişebilirsiniz .

Oturum açtıktan sonra, ChatGPT ile sohbet etmeye başlayabilirsiniz. Sohbetinizi bir soru sorarak başlatın. ChatGPT henüz araştırma aşamasında olduğu için kullanımı ücretsizdir ve istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz.