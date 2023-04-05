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ChatGPT hakkında soruşturma: Sebebi ise…

Kanada Gizlilik Denetleme Ofisi, yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
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ChatGPT hakkında soruşturma: Sebebi ise…

The Canadian Press’in haberine göre, Gizlilik Denetleme Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ABD’li OpenAI şirketi hakkındaki soruşturmanın, “kişisel verilen izinsiz olarak toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi” şikayetleri üzerine başlatıldığı aktarıldı.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin şu aşamada bilgi paylaşılmayacağı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sonuç raporunun kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Kanada’da kişisel verilerin korunmasından sorumlu Denetçi Philippe Dufresne de açıklamasında, yapay zeka ve kişisel verilerin korunması üzerindeki etkilerinin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, hızlı hareket eden teknolojik gelişmelerin önünde kalmaları gerektiğini belirtti. (AA)

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