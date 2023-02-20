ChatGPT tartışmalı isimleri sıraladı: Donald Trump, Elon Musk…

Kasım 2022'de kullanıma sunulan, OpenAI'nin yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT, bu defa da tartışmalı isimleri listeledi. ChatGPT, belirlediği isimlerin ayrı bir muamele görmesi gerektiğini belirtirken tanınmış kişilerden oluşan listesini "tartışmalı figürler" olarak adlandırdı. İşte o isimler...

Sozcu.com.tr

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Teknoloji dünyasının son zamanlarda en çok dikkat çeken gelişmelerinden biri olan ChatGPT bu defa da dünyaca tanınmış bazı isimleri mimledi. OpenAI’ye ait bot, özel muamele gerektiren ve tartışmalı figür olarak adlandırdığı isimleri sıraladı. Listede Donald Trump ve Elon Musk’ın yer alması ise çevrimiçi dünyanın ilgisini çekti.

Eski ABD Cumhuriyetçi Isaac Latterell, Twitter’da teknolojinin önemli kamu figürlerini nasıl kategorize ettiğini gösterdi.

Bottan ünlülerin tartışmalı olup olmadığını gösteren bir tablo oluşturmasını istedi ve sonuçların ekran görüntülerini yayınladı. Latterell şunları söyledi: “ChatGPT; Trump ve Elon Musk’ı tartışmalı ve özel muameleye değer olarak listeliyor… Biden ve Bezos’u değil. Bunun nedeni bu insanların medya kuruluşlarının haberlerinde nasıl yer aldıklarından kaynaklanıyor.”

AI analisti ve uzmanı Lisa Palmer ise ChatGPT kullanımı hakkında şunları söyledi: “Sadece insanları denemeye teşvik etmek istiyorum. ChatGPT ile ilgili en büyük şey, yapay zekaya erişimi demokratikleştirmiş olması. Artık dünyanın her yerinden insanlar giriş yapabilir ve bunu deneyebilir ve AI ile neyin mümkün olduğunu kendileri görebilir. Yani, bu araç hakkında bu kadar heyecanlanmamın nedeni bu ve erişimi demokratikleştirdiği için onu yasaklamamızı veya kısıtlamamızı istemiyorum.”

ChatGPT’nin listesinde yer alan diğer isimler ise şu şekilde: Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Boris Johnson, Jair Bolsonaro, Narendra Modi, Ellen DeGeneres, Kanye West ve Kim Kardashian.

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