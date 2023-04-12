ChatGPT’nin yaratıcısı, meydan okudu… Hata bulana 20 bin dolar

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, yapay zekâ sohbet botunda hatalar bulana 20 bin dolara kadar ödeme yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Son zamanların en popüler teknoloji trendlerinden biri haline gelen yapay zekâ sohbet botları gündemde kalmaya devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde hızlı gelişimi nedeniyle Elon Musk başta olmak üzere bazı iş insanları, bu teknolojiye 6 aylık bir ara verilmesi gerektiğini belirtmişti. Ayrıca bazı bilim insanları da botun ön yargılı ve saldırgan bir dil kullanabileceğini, bunun da etik sorunlar oluşturabileceğini ileri sürmüştü.

Yine de tüm bu uyarılara ve endişelere rağmen yapay zekânın gelişimi heyecanla takip edilirken özellikle OpenAI’ye ait ChatGPT’nin kullanımı öne çıkmayı başardı.

Hatta gelecekte insanların mesleklerini bile ellerinden alabileceği düşünülen yapay zekâ botunun geliştiricileri de oldukça iddialı bir duruş sergiliyor.

Bir blog gönderisinde OpenAI, insanları şirketin sistemlerinde buldukları güvenlik açıklarını, hataları veya güvenlik kusurlarını bildirmeye davet eden “Bug Bounty Programını” açıkladı. Şirket, daha düşük önemli bulgular için 200 dolar, olağanüstü keşifler için 20 bin dolar arasında değişen nakit ödüller sunacağını söyledi.

OpenAI, herhangi bir teknolojide ortaya çıkan güvenlik açıkları ve kusurlarını ele almak için şeffaflık ve iş birliğinin çok önemli olduğuna inandığı için bu programı başlattığını kaydetti.

Geçen ay, OpenAI’nin başkanı ve kurucu ortağı Greg Brockman bir tweet’te bu tür bir programına dair işaretler vermişti.

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