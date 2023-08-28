Çılgın mucit üretti: Yardımlı intihar kapsülü satışa çıkmaya hazırlanıyor

Dr. Death adlı bir mucit, intihar etmek isteyenlerin işini kolaylaştırmak için tasarlanmış, tabuta benzer bir kapsül cihaz yarattı ve bu nedenle "yardımlı intiharın Elon Musk'u" olarak da anılıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ötenaziyi açıkça savunmasıyla dikkat çeken Doktor Philip Nitschke, namı diğer Dr. Death, ürettiği intihar kapsülleriyle tanınıyor.

Daily Mail’e röportaj veren Dr. Death, “kişisel gaz odası” olarak tanımlanan cihazın kullanıma hazır olduğunu ve yakın zamanda insanların kullanımına sunmayı umduğunu açıkladı.

Mucit, cihazın insanlara “barışçıl bir şekilde” kendi hayatlarına son verme şansı vereceğini belirtiyor ancak bu nedenle intiharı yücelttiğine dair korkular da artıyor.

İSVİÇRE’DE SATIŞA SUNULACAK

Habere göre cihaz, 104 bin ila 207 bin TL (3.100 £ ile 6.200 £) arasında bir fiyatla, yardımlı intiharın 1942’den beri yasal olduğu İsviçre’de satışa sunulacak.

Tartışmalı cihaza Sarcophagus teriminin kısaltılmışı olan Sarco adını takan Dr. Death, tabut benzeri cihazın içine girdiğinizde oksijen seviyesinin yüzde 21 civarında olacağını, düğmeye bastığınızda da bu oranın yüzde birin altına düşeceğini açıkladı.



Dr. Nitschke, “Kişi makineye girecek, kendisine üç soru sorulacak: ‘Kimsin?’, ‘Neredesin?’ ve ‘Düğmeye basarsanız ne olacağını biliyor musunuz?'”

“Ve eğer bu sorulara sözlü olarak cevap verirlerse yazılım, düğmeye basılabilmesi için gücü açıyor. Ve eğer düğmeye basarlarsa çok çabuk ölecekler.” dedi.



Cihazlar, yasal ve gönüllü yardımlı intiharı savunan, kar amacı gütmeyen bir firma olan Exit International’ın bünyesinde tasarlandı.

İlginizi Çekebilir Portekiz ötenaziyi onayladı

İlginizi Çekebilir 5 çocuğunu öldüren kadın ötenazi ile yaşamına son verdi