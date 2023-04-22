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Dang hummasına karşı sivrisinek fabrikasıyla savaşacaklar

Deng hummasının yoğun görüldüğü Brezilya'da sivrisinek fabrikası ile virüse savaş açılması planlanıyor.

Sozcu.com.tr
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Dang hummasına karşı sivrisinek fabrikasıyla savaşacaklar

Dünya Sağlık Örgütü Amerika Bölgesi verilerine göre, Latin Amerika’da 2023 yılında toplamda 288 kişi dang hummasından hayatını kaybetti ve 1 milyondan fazla kişi hastalığa yakalandı.

Aedes aegypti sivrisinekleri dang humması, Zika, chikungunya ve diğer virüsleri bulaştıran bir sivrisinek türü ve özellikle Brezilya’da geçen yıl 2 milyondan fazla kişi bu hastalığa yakalandı.

YILDA 5 MİLYAR MODİFİYE EDİLMİŞ SİVRİSİNEK ÜRETİLECEK   

Avustralya merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Sivrisinek Programı (WMP), bu ayın başlarında Brezilyada bir kamu bilim kurumu olan Oswaldo Cruz Vakfı (Fiocruz) ile ortaklaşa proje geliştirerek DNA’sı modifiye edilmiş bir sivrisinek fabrikası kuracağını duyurdu.

Modifiye edilmiş sivrisineğin, virüs bulaştırmasını engelleyen bir Wolbachia bakterisi taşıdığı ve daha önce Avustralya, Brezilya, Kolombiya, Endonezya ve Vietnam’da test edildiği ifade edildi.

Wolbachia bakterisi taşıyan sivrisineğin, doğaya salınacağı ve genetiğini üreme yoluyla diğer sivrisineklere taşıyacağı belirtildi.

Proje kapsamında, Brezilya’da 2024 yılında faaliyete geçecek bir sivrisinek fabrikası inşa edilecek ve yılda beş milyara kadar modifiye edilmiş sivrisinek üretilecek.

WMP, 13 Nisan’da yaptığı açıklamada Kolombiya’nın Aburra Vadisi’nde Wolbachia metodu sayesinde dang humması vakalarının son 20 yılda en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

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