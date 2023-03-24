Deepfake ile Donald Trump’ın tutuklanmasını böyle resmettiler

ABD, Donald Trump hakkındaki soruşturmayı tartışmayı devam ederken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise kafaları karıştırdı.

Sozcu.com.tr

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Geçen hafta Cumartesi günü 76 yaşındaki ABD’nin eski başkanı Donald Trump şaşırtıcı bir açıklama yaparak uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Trump, 2016’da yapılan seçimlerden önce eski porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişkisini ifşa etmemesi için para verdiği gerekçesiyle bu hafta gözaltına alınacağını duyurmuştu. Bu açıklama Cumhuriyetçiler arasında tepki yaratırken, bölgede de tansiyon yükselmişti.

Sosyal medya platformu Twitter’da paylaşılan ve yapay zeka ile hazırlanan görüntüler ise kafaları karıştırdı. Deepfake teknolojisi kullanılarak yapılan fotoğraflarda Trump’ın “olası bir gözaltı” anındaki görüntüleri paylaşıldı.

Gerçek olmayan fotoğraflarda Trump, New York polisi tarafından gözaltına alınırken görülüyor. Bir diğer fotoğrafta ise Trump’ın eşi Melania Trump öfke içinde haykırırken görülüyor.

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