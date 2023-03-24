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Deepfake ile Donald Trump’ın tutuklanmasını böyle resmettiler

ABD, Donald Trump hakkındaki soruşturmayı tartışmayı devam ederken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise kafaları karıştırdı.

Sozcu.com.tr
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Deepfake ile Donald Trump’ın tutuklanmasını böyle resmettiler

Geçen hafta Cumartesi günü 76 yaşındaki ABD’nin eski başkanı Donald Trump şaşırtıcı bir açıklama yaparak uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Yapay zeka ile hazırlanan görüntüler kafaları karıştırdı.

Trump, 2016’da yapılan seçimlerden önce eski porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişkisini ifşa etmemesi için para verdiği gerekçesiyle bu hafta gözaltına alınacağını duyurmuştu. Bu açıklama Cumhuriyetçiler arasında tepki yaratırken, bölgede de tansiyon yükselmişti.

Fotoğraflarda Melania Trump’ın öfke içinde bağırdığı da görülüyor.

Sosyal medya platformu Twitter’da paylaşılan ve yapay zeka ile hazırlanan görüntüler ise kafaları karıştırdı. Deepfake teknolojisi kullanılarak yapılan fotoğraflarda Trump’ın “olası bir gözaltı” anındaki görüntüleri paylaşıldı.

Yapay zeka ile yapılan görüntülerde New York polisi ile Trump’ın arbede yaşaması da resmedilmiş.

Gerçek olmayan fotoğraflarda Trump, New York polisi tarafından gözaltına alınırken görülüyor. Bir diğer fotoğrafta ise Trump’ın eşi Melania Trump öfke içinde haykırırken görülüyor.

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