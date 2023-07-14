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Devlet görevlilerine AliExpress yasağı geliyor

Hollanda'da devlet görevlilerine "AliExpress ve WeChat" kullanmayın uyarısı geldi.

Sozcu.com.tr
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Devlet görevlilerine AliExpress yasağı geliyor

Hollanda hükümeti, devlet memurlarının akıllı telefonlarından AliExpress, WeChat ve diğer uygulamaların kullanmasına yasak getirdi…

Hollanda hükümetinin Çin’in casusluk faaliyetleri yapabileceği endişesiyle bu kararı aldığı belirtildi. Hollanda medya kuruluşu NOS, aralarında TikTok’un da olduğu 10 uygulamaya yasak getirildiğini aktardı.

Hollanda istihbarat servisi AIVD, bu uygulamaların Çin, İran, Rusya ve Kuzey Kore’de geliştirildiğini duyurdu. AIVD birkaç ay önce Çin’in Hollanda ekonomisinin güvenliğini tehdit eden en büyük tehditlerden biri olduğunu açıklamıştı.
 

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