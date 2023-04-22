Dünya Günü 2023 Google’a Doodle oldu! İklim Değişikliği nedir, sonuçları neler?

Özel günleri Doodle olarak kullanıcıların karşısına getirmeyi alışkanlık haline gelen Google, bu kez Dünya Günü kapsamında iklim değişikliği sorununu ön plana çıkardı. Dünya Günü, dünyamızın giderek daha fazla çevresel tehditle karşı karşıya kalmasına dikkat çekmek için ilan edildi. İklim değişikliği ise insan faaliyetleri nedeniyle artan atmosferdeki gazların etkisiyle hava koşullarında ve deniz seviyesinde meydana gelen değişiklikleri ifade ediyor.

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Google, 22 Nisan Dünya Günü kapsamında hazırladığı doodle ile iklim değişikliği konusuna dikkat çekti. İklim değişikliği, atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, ortalama sıcaklıkların artması nedeniyle Dünyanın ikliminin değişmesine yol açılmasıdır. İklim değişikliği sadece sıcaklıklarda artış değil, kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artışı da beraberinde getiriyor.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir. Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk ‘Temiz Hava Yasası' ve ‘Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR?

İklim değişikliği, Dünya’nın atmosferindeki gazlar (özellikle karbondioksit, metan ve azot oksitleri gibi sera gazları) tarafından tutulan ısıyı arttırması sonucu, yeryüzündeki ortalama sıcaklıkta, hava koşullarında ve deniz seviyesinde meydana gelen uzun vadeli değişikliklerdir.

İklim değişikliği, insan faaliyetleri (örneğin, fosil yakıt kullanımı, orman kesimi, sanayi faaliyetleri) nedeniyle sera gazlarının atmosfere salınması ile artmaktadır. Bu değişiklikler, dünya genelinde iklim örüntülerini, deniz seviyelerini, bitki örtüsünü ve hayvanların yaşam alanlarını etkilemektedir.

İklim değişikliği, yükselen sıcaklıklar, aşırı hava koşulları (şiddetli fırtınalar, kuraklık, sel vb.), okyanus asitlenmesi, buzulların erimesi, deniz seviyesindeki yükselme gibi çeşitli etkilere neden olabilir. Bu değişikliklerin insan sağlığı, gıda üretimi, su kaynakları, ekonomik kalkınma ve çevre üzerinde ciddi etkileri olabilir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENLERİ NELER?

İklim değişikliği, doğal faktörlerin yanı sıra insan etkinliklerinin sonucudur. İklim değişikliğinin ana nedeni, sera gazı emisyonlarıdır. İnsan faaliyetleri sera gazlarının atmosfere salınmasına yol açar. Bunlar:

Fosil Yakıt Kullanımı: Petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların yakılması, atmosfere karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınmasına neden olur.

Orman Kesimi: Ormanların yok edilmesi, fotosentez yoluyla atmosferden karbondioksitin emilimini azaltarak sera gazı miktarını arttırır.

Sanayi Faaliyetleri: Sanayi faaliyetleri, çeşitli sera gazlarının atmosfere salınmasına neden olur.

Tarım: Hayvanların sindirim süreci sırasında metan gazı açığa çıkar. Tarım faaliyetleri, sera gazı emisyonlarını artıran azotlu gübrelerin kullanımını içerir.

Ulaşım: Araçlar, gemiler ve uçaklar, fosil yakıtların yanmasıyla sera gazlarının atmosfere salınmasına neden olur.

Bu faaliyetlerin sonucu olarak, sera gazı miktarı artar ve atmosferdeki sıcaklığı arttırır. Bu nedenle, iklim değişikliği insan kaynaklıdır ve sera gazı emisyonlarının azaltılması, bu sorunla başa çıkmak için önemlidir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NELER?

İklim değişikliğinin çeşitli sonuçları vardır ve bu sonuçlar, insanların sağlığı, doğal çevre, tarım, su kaynakları, ekonomik faaliyetler ve diğer alanlar gibi birçok farklı alanı etkiler. İşte bazı örnekler:

Aşırı Hava Koşulları: İklim değişikliği, aşırı hava koşullarına neden olabilir. Bunlar, şiddetli fırtınalar, kasırgalar, kuraklık ve sel gibi olayları içerir.

Deniz Seviyesinde Yükselme: Buzulların erimesi, deniz seviyesinde yükselmeye neden olabilir. Bu, kıyı bölgelerindeki toprak kaybı ve sel riskini artırır.

Tarım ve Gıda Güvencesi: İklim değişikliği, tarım ve gıda güvencesini etkileyebilir. Kuraklık, sel ve diğer aşırı hava koşulları, tarım verimliliğini azaltabilir ve gıda fiyatlarını artırabilir.

Doğal Çevre: İklim değişikliği, doğal çevreyi etkiler ve habitat kaybına, türlerin kaybolmasına ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden olabilir.

Sağlık: İklim değişikliği, insan sağlığı üzerinde doğrudan etkilere sahiptir. Örneğin, aşırı sıcak hava dalgaları, solunum yolu hastalıkları ve gıda kaynaklı hastalıkların yayılmasını artırabilir.

Ekonomi: İklim değişikliği, ekonomik faaliyetleri etkileyebilir. Su kaynaklarının azalması, tarım ve turizm sektörleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyetleri sınırlayabilir.

Bu nedenle, iklim değişikliği ciddi bir sorundur ve çözüme kavuşturulması için uluslararası işbirliği ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik çabalar gereklidir.