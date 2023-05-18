Dünya Sağlık Örgütü yapay zekâya karşı uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), halk sağlığı için yapay zekânın kullanılması konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Teknolojinin son trendi yapay zekâ ile ilgili endişeler artık sadece teknoloji liderleri tarafından dile getirilmiyor. DSÖ yayınladığı bir bildiride, yapay zekânın uygun kullanımı ve potansiyeli konusunda hevesli olsa da sağlık bilgilerine erişimi iyileştirmek ve teşhis bakımından endişeleri olduğunu söyledi.

DSÖ, yapay zekâyı eğitmek için kullanılan verilerin önyargılı olabileceğini, yanıltıcı veya yanlış bilgi üretebileceğini ve modellerin dezenformasyon için kötüye kullanılabileceğini ekledi. ChatGPT gibi oluşturulmuş büyük dil modeli araçlarının insan sağlığını korumak ve geliştirmek için kullanılmasının potansiyel sorunları olabileceğini ve buna dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

DSÖ yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Denenmemiş sistemlerin aniden benimsenmesi, sağlık çalışanları tarafından hatalara neden olabilir, hastalara zarar verebilir. Bu da yapay zekâya olan güveni zedeleyebilir ve böylece bu tür teknolojilerin potansiyel uzun vadeli faydalarını, kullanımlarını geciktirebilir.”

ARAŞTIRMALAR YAPAY ZEKÂDAN YANA

DSÖ’nün uyarılarının yapay zekâ modellerinin tıp alanında elde ettiği başarılardan sonra gelmesi ise dikkat çekti. California San Diego Üniversitesi tarafından geçen ay yapılan bir araştırmaya göre ise ChatGPT, daha kaliteli yanıtlar veriyor ve gerçek bir doktordan daha empatik.

Ayrıca araştırmalar da yapay zekânın, bir kişinin pankreas kanseri geliştirme riskini şaşırtıcı bir doğrulukla belirleyebileceğini öne sürdü. Yapay zekâ, tıbbi kayıtları ve önceki taramalardan alınan bilgileri kullanarak, önümüzdeki üç yıl içinde pankreas kanseri geliştirme riski yüksek olan hastaları belirleyebildi.

Şu anda pankreas kanseri için tam kanıtlı taramalar yok ve doktorlar bunu teşhis etmek için BT taramaları, MRI’lar ve diğer invaziv prosedürlerin bir kombinasyonunu kullanıyor.

Çalışma, doktorları umutlandırıyor çünkü pankreas kanserinin tespit edilmesinin çok zor olması, hastalığın tedavi edilmesini geciktiriyor.

İlginizi Çekebilir ChatGPT'nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: "Endişeliyiz"

İlginizi Çekebilir Yapay zekâya göre mükemmel kadın ve erkek böyle görünüyor

İlginizi Çekebilir 10 bin kişi incelendi: Kalp krizini teşhis edebilecek yapay zeka algoritması