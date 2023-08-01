E-posta göndermek için en iyi gün ve zaman dilimi açıklandı

Yapılan bir araştırma, meslektaşlarınıza e-posta göndermek için en iyi zamanı belirledi ancak iş arkadaşlarınız da bundan pek hoşlanmayabilir.

Sozcu.com.tr

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Axios HQ tarafından 8,7 milyon e-postanın analiz edildiği bir araştırmaya göre, pazar günü saat 15:00 ile 18:00 arası dahili bir e-posta göndermek için en iyi zaman. Araştırmada bu e-postaların ortalama yüzde 94’ünün açıldığı tespit edildi.

Axios, “Pazar gecesi gibi rekabetin düşük olduğu zamanlarda dahili bir e-posta göndermenin, pazartesi sabahı ilk iş gibi görülerek muhatapların akıllarında yer edinmesini sağlayabileceğini” söyledi.

Pazar günü 18:00 ile 21:00 arasında gönderilen mesajların ortalama açılma oranı yüzde 86 iken, haftanın geri kalanında bu oran yüzde 50 ile yüzde 76 arasındadır.

Ancak uzmanlar, özellikle daha fazla çevrimiçi toplantı ve iletişime yol açan Covid-19 pandemisinden bu yana, pazar e-postalarının da stresi artırabileceğini söylüyor.

TEKNO İSTİLASI

Leeds Üniversitesi İşletme Okulu’nda doçent olan Dr. Matthew Davis, “İnsanlar bunu görüp ‘Bunları hafta sonu daha rutin bir şekilde göndermeye başlayacağım’ diye düşünürse benim endişem bu olur. Çünkü bazı insanlar için sorun değil ama bunun stres oluşturacağı çok sayıda insan var.”

“‘Tekno istilası’ olarak bilinen bu fenomen var. Ve bu, kişisel yaşamınıza da sızan iş teknolojisinin bir anlamı. Bunun insanların daha stresli hissetmeleri, işlerinden ve iş-yaşam dengelerinden daha az tatmin olmaları ile bağlantılı olduğunu biliyoruz” dedi.



Journal of Occupational and Organizational Psychology’de yayınlanacak olan makalede “insanların erişilebilirliğine ve iletişim sınırlarına saygı duymanın iyi bir iş için çok önemli olduğunu gösterdiği” ifadeleri yer alıyor.

Uzmanlar da, “Bu insanlar pazar günleri çalışmıyorsa ve meslektaşları bunun farkındaysa, o zaman mesajlar gönderilmemeli ve meslektaşları yanıt beklememelidir.” dedi.

Davis, ayrıca, kapatılabilecek ayrı bir iş e-posta uygulamasına sahip olmayı, bildirimleri kapatmayı ve e-postalara hafta sonu okunması gerekmediğini söyleyen alt bilgiler koymayı da önerdi.

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