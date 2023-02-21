Ekşi Sözlük: Erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük
Ekşi Sözlük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siteye erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördüklerini belirterek yetkililerden bilgi almaya çalıştıklarını duyurdu.
Ekşi Sözlük, sitelerine erişim engeli konusunda bir karar olduğunu açıkladı.
Ekşi Sözlük’ün Twitter hesabından yapılan açıklamada “Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız” denildi.