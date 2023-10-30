Elon Musk 2024 hedefini açıkladı: Tüm finansal hayat X’te

Elon Musk, 2024 yılı sonuna kadar kullanıcıların tüm finansal hayatının X'te olmasını istiyor. Musk'ın, X'in finansal özelliklerini gelecek yılın sonuna kadar kullanıma sunması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Eskiden Twitter olarak bilinen X’in yeni sahibi Elon Musk, mali hedeflerle ilgili toplantıda, insanların bir banka hesabına ihtiyaç duymaması için kullanıcıların tüm finansal hayatının platformda olmasını istediğini söyledi: “Bizim platformumuzda olacak; para, menkul kıymetler veya her neyse…”

Geçtiğimiz yıl Twitter’ı satın alan Musk, platformun adını X olarak değiştirdikten sonra yeni iddialı hedefini belirlemiş oldu. Ve şimdi de X, bankacılık ve para transferi hizmetleri sunmak için ABD’nin her eyaletinde lisans almaya çalışıyor. Şu ana kadar da dokuz eyalette lisans almayı başardı.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında Musk, Twitter’ın WeChat gibi bir uygulama haline gelmesi konusundaki hedeflerini özetlemişti. Yani kullanıcılar için Twitter’ı yalnızca bir sosyal medya platformu olmaktan çıkarıp aynı zamanda ödemeler ve diğer hizmetler için de kullanmalarını istiyor. WeChat ayrıca video oyunları ve yeni arkadaşlarla tanışma gibi işlevler de sunuyor.

Musk, finansal hizmetler dışında X’in gelecek yıl tam teşekküllü bir tanışma sitesi olacağını da söyledi.

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