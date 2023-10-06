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Elon Musk’a bir dava daha…

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'ın satın alımına ilişkin soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a dava açtı.

Sozcu.com.tr
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Elon Musk’a bir dava daha…

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, SEC’in geçen yıl nisan ayında başlattığı soruşturma kapsamında Musk’ı 15 Eylül’de ifade vermeye çağırdığı ancak Musk’ın ifade vermeye gelmediği bildirildi.

Başvuruda, SEC’in söz konusu soruşturmada Musk’ın Twitter hisselerini satın alması ve yaptığı yatırıma ilişkin beyanlarını incelediği belirtildi.

SEC’in avukatları tarafından yapılan şikayette, Musk’ın ifade vermemesinin federal menkul kıymetler yasalarının ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesine yönelik soruşturmayı engellediği ve geciktirdiği kaydedildi. Mahkemeden Musk’ın SEC’in ifade talebine uymaya mecbur bırakılması istendi.

Musk, Twitter’ı geçen yıl yaklaşık 44 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın almıştı. (AA)

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