Elon Musk’ın babası Errol Musk, kafes dövüşü hakkında konuştu: “Aptalca bir numara”

Elon Musk'ın babası Errol Musk, Facebook patronu Mark Zuckerberg ile planlanan kafes dövüşünün sıradan bir tanıtım gösterisi olduğunu iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji dünyasının iki lideri Elon Musk ve Mark Zuckerberg son günlerde yaptıkları yenilikler ya da ortaya çıkardıkları cihazlarla değil, bir kafes dövüşüyle gündemde.

İki lider birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okuyup, dövüş ile ilgili detaylar paylaşsalar da henüz böyle bir karşılaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği net değil. Musk ve Zuckerberg arasındaki tartışma kızışırken, bir açıklama da Musk’ın sansasyonel babası Errol Musk’tan geldi. Baba Musk, kafes dövüşünü tanıtım için yapılmış aptalca bir numara olduğunu söyledi.

77 yaşındaki Errol Musk ile oğlu Elon Musk’ın oldukça gergin bir ilişkisi var. Hatta geçtiğimiz aylarda Elon Musk, babasının artık herhangi bir açıklama yapmamasını ve sessiz kalmasını istemişti. Bunun en büyük nedeni ise Errol Musk’ın oğluyla ilgili yaptığı açıklamalardı. Baba Musk, oğluyla gurur duymadığını hatta diğer oğlunu çok daha başarılı ve neşeli bulduğunu belirtirken Elon Musk'ın kilosuyla ilgili de eleştiriler de bulunmuştu.

Errol Musk, şimdi de oğlunun, teknoloji dünyasının bir diğer lideri Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünü yorumladı.

Errol Musk, dövüş hakkında şunları söyledi: “X’in reklamını yapmak için. Elon numara yapmıyor, sadece dikkatleri X’e çekiyor Gerçekten bir kavga aptalca olurdu. Çok liseli ve banal.”

MUSK’IN CİDDİLEŞMESİNİ İSTEDİ

Son olarak Zuckerberg, X patronuna rekabetçi bir dövüş konusunda ciddileşmesini veya asla olmayacak bir şeyi abartmayı bırakmasını söylemiş, Musk ise Zuckerberg’e Palo Alto’daki evinin dışında olduğunu söylemişti.

Musk, X’te “Tak, tak… Meydan okuma kabul edildi… Kapıyı aç” diye yazdı. Mark Zuckerberg ise Elon Musk’a ciddileşmesini söyledi.

Musk daha sonra, “Bu akşam Palo Alto’daki Tesla FSD test sürüşü için arabadan Zuckerberg’in evine gitmesini isteyeceğim. Ayrıca, maceramızı gerçek zamanlı olarak izleyebilmeniz için en yeni X canlı yayın videosunu da test edeceğiz! Eğer şansımız yaver giderse ve Zuck gerçekten kapıyı açarsa, mücadele başlar” diye yazdı.

Facebook kurucusu Zuckerberg ise yeni sosyal medya platformu Threads’te MMA kuralları çerçevesinde bir kafes dövüşü için gerçek bir tarih alıp ciddileşirse kendisiyle iletişime geçmesini söyledi:

ELON TARİHİ ONAYLAMIYOR

“Elon bir tarihi onaylamıyor, sonra ameliyat olması gerektiğini söylüyor ve şimdi onun yerine benim arka bahçemde bir deneme turu yapmak istiyor. Elon gerçek bir randevu konusunda ciddileşirse, bana nasıl ulaşacağını biliyor. Sporu ciddiye alan insanlarla rekabet etmeye odaklanacağım.”

Zuckerberg’e yakın bir kaynak, her iki adamın da bir yenilginin kendi markaları için feci sonuçlara neden olabileceğini belirtirken, “İkisinin de muazzam egoları var ama aynı zamanda dünyanın bütün parasına sahipler ve bunun gibi bir manzara markaları için felaket olabilir çünkü savaşı kim kaybederse, bu büyük bir utanç kaynağı olabilir” dedi.

SIRF SORULUYOR DİYE KABUL EDİYOR

Musk, geçtiğimiz günlerde boynunda ve sırtının üst kısmında planlanan bir MRI’dan sonra ameliyat olması gerekebileceğini iddia etti. Babası da oğlunun boyun yaralanması taşıdığını doğrulayarak Sun’a şunları söyledi: “Elon bir süre önce kayak yaparken kendini yaraladı. Hızla düştü.”

Ayrıca Errol Musk, oğlunun bu dövüşü sırf başkaları sorduğu için kabul ettiğini de belirtti: “İnsanların ona bunu sorması dışında bu kadar düşündüğünü sanmıyorum ve yanıt verme ihtiyacı hissediyor. Karmaşık değil. Yeni Tesla’nın çıktığını, Starship’in yola çıkmaya hazır olduğunu, Starlink’in patladığını düşünün. Twitter büyük bir baş ağrısı, ardından kendisine ‘Zuckerberg ile savaşacak mısın?’ diye soruluyor.”

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