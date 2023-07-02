Elon Musk’ın Twitter sınırlaması rakiplerine yaradı… Jack Dorsey’den açıklama…

Elon Musk, Twitter'da yaptığı yeni değişikliklerle hafta sonuna adeta damga vurdu. Musk'ın Twitter'da kullanıcıların tweet okumalarını sınırlayan yeni kuralları platformda olay yaratırken rakiplerine de rağbeti artırdı. Peki Musk neden böyle bir karar aldı? Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey neler dedi?

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl Twitter’ı son derece olaylı bir şekilde satın alan Elon Musk, platformun başına geçtiğinden beri yaptığı değişikliklerle dikkat çekiyor. Doğrulanmış hesap özelliğini kaldıran, çok sayıda çalışanı işten çıkaran, aktif olmayan hesapları platformdan silen Musk, son olarak insanların tweet okuma sayısını sınırladı.

Twitter'da, bazı kullanıcıların “Üzgünüz, takip limitine takıldın. Lütfen biraz bekle, sonra tekrar dene” uyarısıyla karşılaşması adeta olay oldu. Birçok kullanıcı, sorunun geçici olduğunu düşünürken, Twitter'ın sahibi Elon Musk, yeni kurallar uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir günde onaysız hesapların 600 tweet, onaylı hesapların ise 6000 tweet görüntüleyebileceğini açıkladı.

Musk, paylaşımında şunları belirtti: “Twitter'da geçici sınırlar uyguladık. Onaylanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlandırıldı. Onaylanmamış hesaplar günde 600 gönderi. Yeni onaylanmamış hesaplar günde 300 gönderi.”

HEDEFİ ASLINDA YAPAY ZEKÂ BOTLARI

Musk’ın bu açıklamalarının nedeninin ise yapay zekâ teknolojisine beslediği düşmanca tavır olabileceği belirtiliyor.

Twitter’da cumartesi günü binlerce kullanıcı, hata mesajları aldı. DownDetector’a göre, Birleşik Krallık’ta bildirilen 5.300’den fazla ve ABD’de 7.500’den fazla kesinti dahil olmak üzere yaklaşık 13.000 kullanıcı siteye erişimle ilgili sorunlar bildirdi.

Kullanıcılar, yeniden erişim sağlayabildiklerinde ise sitenin kullanılamadığını tweetlediler.

“ÖDEME YAPMADAN VERİ ÇEKİYORLAR” DEDİ, ERİŞİMİ ENGELLEDİ

Yaşanan sorundan hemen önce ise Elon Musk, cuma gecesi, yapay zekâ şirketlerinin platformdan aşırı şekilde veri aldığını tweetlemişti. Ardından da kullanıcılar oturum açmadan tweet’leri görüntüleyemediklerinden ve tweet önizlemelerini bir bağlantıyla paylaşamadıklarından şikayet etmeye başladılar.

Musk, yapay zekâya karşı geçici bir önlem olduğunu söyleyerek platformda yapılan sınırlamaların listesini sıraladı.

ChatGPT gibi yapay zekâ botları, internetten çekilen oldukça büyük miktardaki içeriği okuyarak eğitiliyor ve Musk, yapay zekâ şirketlerinin Twitter verileri üzerinden ödeme yapmadan eğitmelerine karşı son derece sert bir tavır takınıyor. Platformda aldığı ve tüm dünyada tepki çeken kararının nedeninin de bu olabileceği üzerinde duruluyor.

KULLANICILAR RAKİP PLATFORMLARA KAÇTI

Musk’ın platformda yaptığı sınırlamalar üzerine çok sayıda kullanıcı kendilerine yeni bir platform aramaya başladı ve bu noktada da Jack Dorsey’in Bluesky’ından Mastadon’a kadar alternatif platformlara adeta akın ettiler.

Hatta Dorsey’e ait Bluesky o kadar çok ilgi gördü ki Twitter’dan katılan çok sayıda insan olduğu için kayıt işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Bluesky bir gönderide “Ekibimiz mevcut performans sorunlarını çözmeye devam ederken Bluesky kayıtlarını geçici olarak duraklatacağız. Davet kodları çalışmaya devam ettiğinde sizi bilgilendireceğiz. Yakında daha fazla kullanıcıyı beta sürümümüze davet etmekten heyecan duyuyoruz!”

Bluesky, başka bir gönderide de rekor düzeyde trafik ile uğraştığını söyledi. Bluesky’dan Paul Frazee’ye göre, bu durum bir şeyleri denemek ve düzeltmek için mobil uygulama güncellemelerini de zorluyor.

Bluesky gibi Mastodon’ın kullanıcı sayısında da büyük bir artış görülüyor. Platformun son bir günde 26 binden fazla yeni hesap aldığı belirtiliyor.

JACK DORSEY’DEN AÇIKLAMA

Twitter’ın yaşadığı bu sorunlar üzerine, şimdilerde BlueSky’ın kurucusu olan, ancak geçmişte Twitter’ın başında olan Jack Dorsey de bir açıklama yaptı. Dorsey, Twitter’daki yeni sınırlamalarla yeni platformuna kullanıcılar kazansa da Elon Musk’a karşı son derece anlayışlı bir tavır sergiledi.

Dorsey, konuyla ilgili şu paylaşımları yaptı: “Twitter’ı çalıştırmak zordur. Kimseye bu stresi yaşatmak istemiyorum. Ekibin çok büyük kısıtlamalar altında ellerinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum. Kararları uzaktan eleştirmek kolay… ki ben de suçluyum… Ama amacın Twitter’ın başarılı olduğunu görmek olduğunu biliyorum.”

Dorsey ikinci bir tweet’te de “Umarım bu yükü hafifletmeye yardımcı olmak için bitcoin ve nostr gibi gerçekten sansüre dayanıklı açık protokoller geliştirmeyi düşünürler. Herkes için iyi ve açık interneti korumak açısından kritik.”

ELON MUSK: “DÜNYAYA İYİLİK YAPIYORUM”

Twitter’da yaşanan tüm bu sorunlara rağmen Elon Musk ise alaycı tavrından hiçbir şey kaybetmedi. Twitter CEO’su, kullanıcıların sınırlamalar karşısındaki eleştirilerine önce “Ah, görüntüleme sınırlarından şikayet ederek görüntüleme sınırlarına ulaşma ironisi” diye yazdı. Ardından da Bir “İzleme Sınırı” belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamız. Burada dünyaya bir iyilik yapıyorum” dedi. Ve bir başka tweet’inde de “derin bir transtan uyanırsın, telefondan uzaklaş arkadaşlarınızı ve ailenizi görmek için” diye yazdı.

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