Elon Musk’ın X takıntısı… Twitter’ın logosunu da değiştirdi

Ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter ile ilgili aldığı aksiyonlar bitmiyor. Bu defa da X.com adresini Twitter adresine bağlayan ve platformun logosunu değiştiren Musk'ın X harfi takıntısı dikkat çekti. İşte Musk ve X harfi ile arasındaki garip ilişki...

Sozcu.com.tr

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44 milyar dolara Twitter’ı satın aldığından hatta aslında platformu satın almak istediğini söylediği ilk günden beri gündemden düşmeyen Elon Musk, bu defa da 17 yıllık platformun logosunu değiştirdi.

Şirketi satın aldığı ilk gün ofise elinde lavaboyla giren Musk, binlerce kişiyi işten çıkarmış, katı proje teslim tarihleriyle kalan çalışanları zorlamış, doğrulanmış hesap özelliğini değiştirmiş, tweet okuma sayılarını sınırlamıştı. Musk’ın tüm bu hamleleri ayrı ayrı eleştiri konusu olup gündeme otururken bu defa da 17 yıllık logoyu değiştirerek dikkat çekti.

Ünlü milyarder, kendisini yakından takip edenlerin şaşırmayacağı üzere Twitter’ın mavi kuşunu gönderdi ve yerine X harfini getirdi.

Tesla ve SpaceX liderinin tweet’lerinde ortaya çıkan yenilik, Musk’ın hem profesyonel hem de özel hayatında bu harfe olan ilgisinin son yansıması.

MUSK’IN X HARFİYLE İLGİNÇ İLİŞKİSİ

Musk’ın ilk girişimlerinden biri X.com olarak biliniyor ve site, Musk tarafından ilk kez 1999’da bir çevrimiçi bankacılık ve finansal hizmetler platformu olarak kuruldu. Ancak bir yıl sonra, firmanın CEO’su olarak görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

X.com alan adı hakkında, Elon Musk ile ilgili kitap yazan Ashlee Vance, “Herkes onu o zamanlar cinsel imalar nedeniyle şirkete bu adı vermesinden vazgeçirmeye çalıştı, ancak gerçekten hoşuna gitti ve buna bağlı kaldı” diyor.

Üç yıl sonra, PayPal ile birleşen site eBay tarafından satın alındığında 165 milyon dolar kazandı. Musk daha sonra X.com alan adını 2017’de PayPal’dan geri satın aldı, hatta 2017’de Twitter’da şöyle yazmıştı; “X.com’u geri satın almama izin verdiği için PayPal’a teşekkürler!”

1999’DA TEMELLERİNİ ATMIŞ

Ve şimdi bu site artık insanları Twitter’a yönlendiriyor.

Bu alan adı, Musk’ın X harfini ilk büyük kullanımıydı, ancak sonuncusu değildi. Musk ayrıca resmi olarak Space Exploration Technologies Corporation olarak bilinen SpaceX’in kurucusu ve CEO’su. Şirketi 2002’de kurdu ve yine X harfini burada da göstermeden yapamadı. Ayrıca CEO’su olduğu Tesla, 2016 yılında satışa çıkan Model X’i satıyor. Orta boy lüks bir crossover SUV olan otomobil, özellikle kapılarıyla tanınıyor.

OĞLUNA X DİYOR

X harfi, sadece kariyerini işaretlemiyor aynı zamanda özel hayatında da ayrı bir yer alıyor. Musk, X harfini kişisel hayatına taşıyarak oğluna takma ad olarak verdi.

Musk ve eski sevgilisi müzisyen Grimes, Mayıs 2020’de yeni doğan oğullarının adını açıkladıklarında herkesi şoke ettiler: X Æ A-12.

Grimes ve Elon Musk, X Æ A-12 adını, Kaliforniya’nın alfasayısal karakterlerin kullanılabileceği adlandırma yasalarını ihlal etmesinin ardından X Æ A-Xii olarak değiştirdi.

Milyarderin üç yaşındaki küçük çocuğa verdiği isim sosyal medyada olay olurken, şimdilerde ünlü milyarderin oğluna kısaca X diye seslendiği belirtiliyor. Çiftin ikinci çocuğunun adı da Exa Dark Sideræl Musk’tan ‘Y’ olarak değiştirildi.

HEDEFİ BAŞKA…

Ünlü milyarder, pazar günü Twitter’ın logosunu değiştireceğini duyurmuştu. Aslında Musk, bu konudaki değişim isteğine dair ipuçlarını çoktan vermişti.

Musk, uzun süredir popüler platform WeChat’e benzer bir “her şeyin uygulaması” oluşturmak istiyor. Bu uygulamanın Çin’de güçlü bir etkisi var, ancak ABD versiyonu yok.

Hatta Musk, Twitter’ı satın alırken de “Twitter’ı satın almak, her şeyin uygulaması olan X’i yaratmayı hızlandırıyor” demişti.

KULLANICILARI YİNE KIZDIRDI

Musk’ın logo değişikliği ise platform kullanıcıları arasında yeni bir tartışma yarattı. Logoyu beğenenler, beğenmeyenler ve platformdaki bazı terimlerin artık ne olacağına dair kafası karışanlar oldu.

Bir kullanıcı, “Şimdi nasıl çağrılacağından emin değilim! Postalamak? X postası mı? Xost?” diye yazarken, bir başkası da “Yani artık tweet değil, ne?” diye sordu.

Kullanıcıların kendisiyle dalga geçerken sordukları bu sorularla kayıtsız kalmayan Musk, yine 149 milyon takipçisine soru sorarak ilerledi: “Tweet atmaya ne demeliyiz?”

YENİ LOGO YAYINDA

Musk’ın X takıntısı sonunda Twitter’ı da ele geçirdi, artık yeni X logosu yayında. Musk, bir X’in titreyen bir videosunu yayınladı ve onu profilinin en üstüne de sabitledi.

Görsel, sürdürülebilir bir giyim markasının kurucu ortağı olan Sawyer Merritt tarafından önerildi ve fizik mühendisi Alex Tourville tarafından tasarlandı.

Sitenin Larry the Bird olarak bilinen mevcut logosu ise, 2006 yılında oluşturulmasından bu yana Twitter’ın amblemi olmuştu. Larry adı, bir söylentiye göre basketbol yıldızı ve Boston Celtics efsanesi Larry Bird’e övgü olarak verilmişti.

Kurulduğundan bu yana ise sitenin sadece nisan ayında, logosu kısa bir süreliğine bir Shibu Inu köpeğinin resmiyle değiştirildi ki bu da Musk’ın satın almasından sonra gerçekleşti.

Yeni logo duyurusu, Musk’ın yeni yapay zeka girişimi xAI’nin lansmanından yaklaşık iki hafta sonra geldi. Musk tarafından yönetilecek olan girişim, ChatGPT’ye bir alternatif sunmayı amaçlayacak.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Meta’nın, Twitter benzeri Threads isimli platformunu sunması ve kısa sürede milyonlarca kullanıcı elde etmesi de Musk’ın X takıntısını pekiştirerek yeni değişiklikler yapmasını hızlandırmış olabilir.

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