Elon Musk’tan şoke eden Twitter iddiası: “Hükümet, tam erişime sahipti”

Twitter CEO'su Elon Musk, ABD hükümetinin Twitter'daki kullanıcıların özel mesajlarına erişimi olduğunu iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl 44 milyar dolarlık rekor bir satın almaya imza atarak Twitter’ın sahibi olan Elon Musk, çok tartışılacak yeni iddialarda bulundu.

Musk, oldukça olaylı geçen satın alma sürecinden sonra şirketin organizasyonel yapısında yaptığı değişiklikler ve platformun işleyişi ile ilgili aldığı yeni kararlarla bir süredir eleştirilerin hedefinde yer alıyordu. Sıkı bir Twitter kullanıcısıyken artık Twitter’ın CEO’su olan Elon Musk, şimdi de kullanıcı verilerinin gizliliği ile ilgili bomba iddialarda bulunuyor.

Fox News’den Tucker Carlson’ın yaptığı ve bu hafta yayınlanacak olan röportajda Musk, hükümetin platformdaki özel iletişimlere tam erişimi olduğunu öğrendiğinde ne kadar şoke olduğunu belirtti. Milyarder iş insanı, Carlson’a şirkete katılana kadar bu gerçeğin farkında olmadığını söylerken, devlet kurumlarının sosyal medyayı izlemedeki yetkinliği konusunda şaşkınlığa uğradığını anlattı:

“AKLIMI BAŞIMDN ALDI”

“Devlet kurumlarının Twitter’da olup biten her şeye etkin bir şekilde tam erişim derecesi aklımı başımdan aldı. Farkında değildim.”

Musk’ın bu sözleri üzerine, Carlson’ın, “Bu, insanların DM’lerini de içeriyor mu?” sorusunu da “Evet” diye yanıtladı.

Musk, röportajda aynı zamanda yapay zekânın gelişimiyle ilgili endişelerini de dile getirdi. Musk, yapay zekânın medeniyetin çöküşüne neden olma potansiyeline sahip olduğuna inandığını belirtti:

“Yapay zekâ, yanlış bir uçak tasarımı veya kötü bir araba üretiminden daha tehlikeli. Bu olasılık ne kadar küçük olursa olsun, önemsiz denilemez.”

Musk, geçen hafta da BBC’ye verdiği bir röportajda işkolik olduğunu ve zaman zaman Twitter’ın San Francisco merkezindeki bir kütüphanede bir kanepede uyuduğunu söylemişti.

İŞTEN ÇIKARMALAR, FAZLA MESAİLER

Musk’ın bu iddiaları ve itirafları ünlü milyarderin şirketlerinde aldığı aksiyonlardan sonra çok daha dikkat çekiyor. Tesla ve SpaceX patronu, bir hafta içinde şirketin tam zamanlı personelinin yarısını işten çıkarmış, uzaktan çalışmaya son vermiş ve geri kalan personele daha uzun, daha yoğun çalışma sürelerini kabul etmelerini veya ayrılmalarını isteyerek ültimatom vermişti. Musk’ın tüm bu kararları eleştirilerle karşılanırken, eksik personel nedeniyle platformun özelikle kullanıcı gizliliğiyle ilgili sorunlar yaşayabileceğinden endişelenilmişti.

Ayıca ünlü CEO, geçtiğimiz günlerde de yapay zekânın gelişimi hakkında hararetli tartışmaların içinde yer almış ve hatta yapay zekânın gelişiminin durdurulmasını isteyen teknoloji liderleri arsında yer almıştı. Ancak tüm bu itirazlarının ve uyarılarının ardından aynı zamanda da bir yapay zekâ şirketi kurduğu ortaya çıktı.

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