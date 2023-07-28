En kötü işverenler belli oldu… Apple ilk sırada

Amerika'nın en kötü işverenleri belli oldu. Listenin ilk sıralarında teknoloji dünyasının önde gelen şirketleri yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir araştırma Amerika’nın en kötü işverenlerini seçti. Özgeçmiş oluşturma platformu Resume.io, hangi iş yerlerinin çalışanlarını tutma oranlarını belirlemek için ABD’deki en iyi 100 şirketinin LinkedIn verilerini inceledi. Sonuçlar ise son derece dikkat çekici oldu.

Araştırmaya göre Tesla, Goldman Sachs ve Mastercard gibi Amerika’nın en başarılı şirketlerinin çoğu, çalışanlarını elde tutma oranlarıyla en kötü 10 işveren arasında yer aldı.

Geçmiş yıllarda pek çok teknoloji çalışanı, özellikle de mühendisler ücretlerini artırabilmek için sık sık iş değiştiriyordu. Ancak son yıllarda bu durum toplu işten çıkarmalarla çok daha farklı bir hal aldı. Yapılan araştırma da sonuçlarıyla bu durumu adeta kanıtlar nitelikte; dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri en kötü işverenler olarak dikkat çekti.

APPLE LİSTE BAŞINDA

Listenin başında ise Apple yer alıyor. CEO Tim Cook yönetimindeki 3 trilyon doları aşan değeriyle dünyanın en değerli şirketi Apple, yalnızca 1,7 yıllık ortalama çalışma süresiyle en kötü işveren oldu.

Özellikle 2022’de personelinin Meta’ya geçmesini engellemeye çok çalıştı; en iyi mühendislerine 50 bin ila 180 bin dolar arasında değişen hisse senedi ikramiyeleri teklif etti. Ancak bu bile işe yaramadı ve çalışanlarının çoğu eşit muamele görmediklerini ileri sürerek istifa etti.

Apple’ın hemen ardından ise Meta ve Amazon geliyor. 1,8 yıllık ortalama çalışma süresiyle iki şirket de ikinciliği paylaşıyor.

Değeri 1 trilyon doları aşan Amazon, çalışanlarına, özellikle de depo ve teslimat personeline kötü muamelesiyle uzun süredir eleştiriliyor. Çalışanların tuvalet için bile mola vermedikleri pet şişelere idrarlarını yaptıkları gündeme gelmişti.

Mayıs ayında da şirketin Seattle merkezindeki yüzlerce çalışan, işten çıkarmaları ve ofise dönme kararını protesto etmek için iş bıraktı. Tüm bunlara rağmen şirketin insan kaynakları başkanı, ofise dönüş kararının yeniden değerlendirilmesini isteyen 30 binden fazla çalışanın dilekçesini reddetti.

Değeri 804 milyar dolar olan Meta ise son aylarda pandemi sonrası işten çıkarmalar nedeniyle çalışan memnuniyetsizliğiyle de uğraşıyor.

3. ELEVANCE HEALTH

110 milyar dolar değerindeki sağlık sigortası sağlayıcısı ilk dörtte yer alan ve tek teknoloji alanından olmayan şirket.

4. TESLA

Tesla CEO’su Elon Musk, oldukça talepkâr bir patron olarak tanınıyor. Özellikle de Twitter’ı satın aldıktan sonra platformun çalışanlarını işten çıkararak ya da kısa süreli proje teslim tarihleri vererek eleştirilerin hedefi olmuştu.

Tesla CEO’su geçen yıl da çalışanlara uzaktan çalışmanın artık kabul edilemez olduğunu söylemişti. Musk, geçen yıl çalışanlara gönderdiği e-postada, uzaktan çalışmak isteyen herhangi bir yönetici personelin haftada en az 40 saat ofiste olması gerektiğini veya Tesla’dan ayrılması gerektiğini yazmıştı.

Musk, en az 40 saat çalışmanın fabrika işçilerinden istenilenden daha az olduğunu da sözlerine eklemişti.

EN KÖTÜ İŞVERENLERİN TAMAMI ŞU ŞEKİLDE LİSTELENİYOR:

1. Apple

2. Amazon ve Meta

3. Elevance Health

4. Tesla

5. AMD ve ServiseNow

6. Salesforce ve Next Era Energy

7. S&P Global ve TJX

8. Goldman Sachs

9. Abbott, Vertex ve Netflix

10. NVIDIA ve Mastercard

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