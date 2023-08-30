Eski adıyla Twitter olan X’te siyasi reklam değişikliği

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X, ABD'deki siyasi adayların ve partilerin politika değişikliğinde reklam vermelerine izin veriyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elon Musk’a ait sosyal medya platformunun yaptığı duyuru, uzmanların 2024 seçimleri öncesinde yanlış bilgi konusunda endişe duymasına neden oldu.

Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya şirketi, salı günü yaptığı açıklamada, artık ABD’de adaylardan ve siyasi partilerden gelen siyasi reklamlara izin vereceğini, önceki politikaları tersine çevireceğini ve 2024 başkanlık seçimleri öncesinde yanlış bilgi ve nefret söylemiyle ilgili endişeleri azaltacağını söyledi.

Milyarder Elon Musk, Ekim 2022’de şimdiki adı X olan şirketi satın almadan önce Twitter, 2019’dan bu yana tüm siyasi reklamları dünya çapında yasaklamıştı. Ocak ayında platform yasağı kaldırdı ve ABD’de siyasi farkındalık yaratan “amaca dayalı reklamlara” izin vermeye başladı.

ABD’de tüm siyasi reklamlara izin verilmesi, birçok reklamverenin uygunsuz içeriğin yanında görünme korkusuyla platformdan kaçtığı veya platformdaki harcamalarını azalttığı bir dönemde X’in gelirini artırmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda Musk’un Ron DeSantis’in mayıs ayındaki kampanya duyurusuna ev sahipliği yaparak X’i, seçimler için bir “meydan” olarak konumlandırmaya çalışması da mevcut.

BİRÇOK YENİ ADIM ATILIYOR

Salı günü yayınlanan bir blog yazısında X, içerik manipülasyonu ve “ortaya çıkan tehditlerle” mücadele etmek için ekiplerini büyüteceğini söyledi.

Şirket, kullanıcıların X’te hangi siyasi reklamların tanıtıldığını görmelerine olanak tanıyan küresel bir reklamcılık şeffaflık merkezi oluşturacağını ve yanlış bilgi yayan veya halkın seçime olan güvenini sarsmaya çalışan siyasi reklamları yasaklamaya devam edeceğini açıkladı. Blog yazısında bunun şirketin “özgür ve açık siyasi söylemi korumaya çalışma” hedefiyle uyumlu olduğu belirtildi.

Platform, diğer sosyal medya şirketleri gibi, araştırmacılar ve yasa koyucular tarafından, büyük seçimler sırasında yanıltıcı veya yanlış içeriği önlemek için yeterince çaba göstermediği için uzun süredir eleştiriliyor.



İlginizi Çekebilir CEO'dan da onay geldi... Twitter'a görüntülü arama geliyor

İlginizi Çekebilir Elon Musk, Twitter'ın ofis eşyalarını açık artırmayla satışa sunuyor