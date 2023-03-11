Eski TikTok çalışanından itiraf… Veri gizliliği konusunda zayıf

Eski bir TikTok yöneticisinin itirafları dikkat çekti. Washington Post'a konuşan kaynak, sosyal ağın Amerikalı kullanıcıların verilerini koruma konusunda kusurlu olduğunu iddia ediyor.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda aldığı yasaklar ve veri güvenliği konusunda yaşadığı sıkıntılarla dikkat çeken TikTok, bu defa da eski bir çalışanın ifşalarıyla sarsılıyor. Sosyal medya şirketinin eski çalışanı, 1,5 milyar dolarlık Project Texas güvenlik girişiminin kusurlu olduğunu söylüyor. Eski çalışan, gerçekten güvenli bir yaklaşım için hizmet altyapısının tamamen yeniden tasarlanması gerektiğini söylüyor.

Personel ayrıca, iddia edilen zayıflıkları tartışmak için Senatör Chuck Grassley ve Senatör Mark Warner’ın ofisleriyle görüştüğünü belirtiyor. Her iki senatörün temsilcileri de toplantıların yapıldığını kabul etti.

Sosyal medya devi iddiaların asılsız olduğunu söylüyor. Ayrıca, bilgileri veren kişinin yalnızca altı ay şirkette çalıştığı ve güvenlik projesi Project Texas tamamlanmadan aylar önce ayrıldığı belirtildi.

TikTok, Çin hükümeti ile işbirliği yaptığını defalarca reddetti. Ancak yine de iddiaların ortaya çıkmasının zamanlaması TikTok için pek de iyi değil. CEO Shou Zi Chew, güvenlik ve çocuk güvenliği endişelerini ele almak için 23 Mart’ta Meclis önünde ifade vermeye hazırlanıyor. Politikacılar, Çin hükümetinin TikTok’u Amerikalılar hakkında veri toplamak ve propaganda yaymak için kullanabileceğinden endişeleniyor.

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