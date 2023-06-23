Facebook’un başı Malezya’da da dertte

Malezya zararlı içerikleri kaldırmayan Facebook'un çatı şirketi Meta'ya karşı hukuki yollara başvuracak

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Malezya, zararlı içeriklerin kaldırılması konusunda yeterli işbirliği yapmaması nedeniyle sosyal medya platformu Facebook’un çatı şirketi Meta’ya karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonunca (MCMC) yapılan açıklamada, Facebook’ta son zamanlarda ırk ve din ayrımı, karalama kampanyası, kişileri taklit etme, çevrim içi kumar ve dolandırıcılık reklamları gibi hassas konularda “çok fazla sakıncalı içerik” olduğu belirtildi.

YAVAŞ VE YETERSİZLER

Açıklamada, Meta’dan söz konusu zararlı içeriklerin kaldırılmasının talep edilmesine rağmen, bu taleplere kayıtsız kalındığı aktarıldı.

Meta’nın konunun aciliyetine rağmen “yavaş ve yetersiz müdahalede” bulunduğu kaydedilen açıklamada, bunun kamuoyunda endişeye ve kamu denetimlerinin artmasına sebep olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Meta’nın işbirliğinin “yetersiz” olması nedeniyle hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

Halkın söz konusu zararlı içeriklere karşı korunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, çevrim içi platformların ve telekomünikasyon hizmetlerinin “kötüye kullanımına” göz yumulmayacağı vurgulandı.

Hükümet, haziranın başında mesajlaşma uygulaması Telegram’ı da söz konusu sakıncalı içerikler konusunda işbirliği yapmaması dolayısıyla yasal yollara başvuracağı konusunda uyarmıştı.

Yetkililer, Telegram üzerinden dolandırıcılık vakaları sonucu Malezyalıların, Ocak 2020’den beri yaklaşık 9,6 milyon dolar kaybettiğini açıklamıştı. (AA)

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