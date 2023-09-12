Fransa, iPhone 12 modelini yasakladı

Fransa Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakanı Jean-Noel Barrot, yeni bir emre kadar iPhone 12 model telefon satışının ülkede yasaklandığını duyurdu.

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Fransa’da iPhone 12 ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakanı Barrot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD’li teknoloji devi Apple güncelleme getirene kadar iPhone 12 model telefonun satışının Fransa’da durdurulduğunu belirtti.

Bakan Barrot, söz konusu yasağa uyulması için Ulusal Frekans Ajansından (ANFR) tüm görevlilerini seferber etmesini istediğini aktardı.

Elektronik cihazların insanların üzerine yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden ANFR’den yapılan açıklamaya göre, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12’lerin Avrupa’da izin verilen radyasyon miktarını geçtiği tespit edildi.

Avrupa’da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, ANFR, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğunu ortaya koydu (AA)

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