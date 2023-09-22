Game of Thrones yazarı George RR Martin de yapay zekâya dava açtı

Yapay zekâya yaratıcı endüstriden isimler tepki göstermeye devam ediyor. John Grisham, Jodi Picoult ve Game of Thrones yazarı George RR Martin gibi birbirinden ünlü yazarlar OpenAI'ye dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Özellikle OpenAI’nin ChatGPT’si ve Google’ın Bard’ının tüm dünyada kullanıma açılmasıyla beraber yapay zekâ, teknolojinin en gözde trendi haline geldi. Ancak bu trend herkesi mutlu etmiyor.

Bir süredir yazarlar, yapay zekâ sistemlerinin izin almadan kendi eserlerini kullandıklarından şikayetçiydi. Hatta bazı yazarlar dava bile açmıştı. Şimdi bu davalara bir yenisi daha ekleniyor.

On yedi yazar, OpenAI’nin sisteminin kitlesel ölçekte sistematik hırsızlık yaptığını iddia ederek dava açıyor.

Yazarlar arasında tüm dünyada kitapları en çok satan isimler arasında olan John Grisham, Jodi Picoult ve George RR Martin de var.

Salı günü New York’taki federal mahkemeye sunulan belgelerde yazarlar, kayıtlı telif haklarının bariz ve zararlı ihlalleri olduğunu iddia etti ve ChatGPT programını kitlesel ölçekte sistematik hırsızlığa dayanan devasa bir ticari girişim olarak niteledi.

HIRSIZLIK OLARAK TANIMLANDI

Dava, Yazarlar Birliği tarafından açılırken, Authors Guild’in CEO’su Mary Rasenberger yaptığı açıklamada, “Bu hırsızlığı durdurmamız zorunlu, aksi takdirde ABD’deki diğer birçok yaratıcı endüstriyi besleyen inanılmaz edebiyat kültürümüzü yok edeceğiz. Harika kitaplar genellikle kariyerlerini ve aslında hayatlarını öğrenerek ve zanaatlarını mükemmelleştirerek geçiren kişiler tarafından yazılır. Edebiyatımızı korumak için yazarların, çalışmalarının yapay zekâ tarafından kullanılıp kullanılmayacağını ve nasıl kullanılacağını kontrol edebilme becerisine sahip olmaları gerekiyor” dedi.

Bu, OpenAI’nin karşı karşıya kaldığı ilk suçlama değil. Ağustos ayında şirket, Kaliforniya’daki bir federal yargıçtan komedyen Sarah Silverman ve yazar Paul Tremblay’nın açtığı benzer davaların reddedilmesini istedi.

AMAZON’DAN YAPAY ZEKÂ İÇİN ÖNLEMLER…

Yazarların yapay zekâya yönelik itirazları, ülkenin en büyük kitap perakendecisi Amazon.com’u da harekete geçirdi. Ve şirketin e-kitaplara ilişkin politikalarını değiştirmesine neden oldu.

Artık Kindle Direct Programı aracılığıyla yayın yapmak isteyen yazarlardan, yapay zekâ tarafından oluşturulan materyalleri dahil ettiklerini Amazon’a önceden bildirmelerini istiyor. Amazon ayrıca yapay zekâ metinlerinin çoğalmasını kısıtlamak amacıyla yazarları Kindle Direct’te günde üç yeni kitap yayınlamakla sınırlıyor.

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