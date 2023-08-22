Google rezaleti: Yapay zekası köleliğin faydalarını açıkladı

Son dönemin popüler konularından biri olan yapay zeka ile ilgili bir skandal Google'da patlak verdi.

Sozcu.com.tr

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Yapay zekanın gelişimi ile ilgili yeni bilgiler her geçen gün gelirken, ABD merkezli Google’ın geliştirdiği yapay zeka bazlı aramayı deneyen Amerikan medyası “bu kadar da olmaz” dedirten yanıtlar aldı…

ABD’nin önde gelen teknoloji yayını Gizmodo, Google’ın yapay zeka destekli arama motorunu kullanarak bazı sorular sordu. Fakat Google’ın yapay zekası, ırkçı ve yanlış bilgiler verince, Gizmodo bu durumu manşetlerine taşıdı.

Yapay zeka, “soykırımın avantajları”, “zehirli mantarlarla yemek tarifi” ve “köleliğin faydaları” ile ilgili sorulara saçma ve yanlış cevaplar vererek gündem oldu. Google, köleliğin faydaları ile ilgili olarak, “Çiftliklerdeki ekonomiyi geliştiriyor, üniversite ve pazarlara fon sağlıyor, çok büyük bir varlık, ticarette kullanılıyor, sosyal ve ekonomik faydaları var” yanıtlarını verdi.

Google’ın yapay zeka bazlı arama motoruna, “silahlar neden iyidir” diye sorulduğunda ise, “Yılda 2.5 milyon suçu engelleyebilir” ve “silah taşımak sizin kanun koyucu bir vatandaş olduğunuzu gösteriyor” yanıtları ortaya çıktı.

Zehirli bir mantarın nasıl pişirildiği sorulunca da Google, adım adım yemek tarifi paylaştı… Google, Amanita ocreata isimli mantar türünün suda pişirilmesini ve suda mantarın zehrinin buharlaşacağını söylese de, Gizmodo editörleri bu bilginin yanlış olduğunu, suda pişirmenin zehirlenmeye sebebiyet verebileceğini duyurdu.

RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALDI

Google’ın güvenlik konusundaki bu başarısızlığı rakiplerinin arkasında kalmasına sebep oldu.

Gizmodo’daki haberde Google’ın yapay zeka bazlı arama motorunun Microsoft’un Bing’inin gerisinde kaldığı belirtildi.

ChatGPT tarafından desteklenen Bing’de kölelik hakkında bir soru sorulunca, “Köleliğin kimseye bir faydası yok. Sadece insanları sömüren insanların işine yarıyor” gibi bir cevap verdi.

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