Google’dan o şirkete geçmişti, 10 ay sonra kovuldu

Zoom, şirkette yaklaşık 10 ay önce çalışmaya başlayan Greg Tomb'u görevden aldı. Tomb, daha önce de Google'da çalıyordu.

Sozcu.com.tr

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Zoom, Greg Tomb’u Haziran ayında yıllık yüzde 8’lik bir bonus hedefi ile yıllık 400 bin dolarlık taban maaş alacağını söylemişti. Tomb’un istihdamı ayrıca, dört yıldan fazla sürecek olan 45 milyon dolarlık bir hisse senedi de içeriyordu.

Ancak şimdi Zoom, Tomb’un anlaşmasının feshedilmesinin cuma gününden itibaren geçerli olduğunu söyledi. SEC dosyasına göre, herhangi bir neden gösterilmeden gerçekleşen fesih üzerine kıdem tazminatı ödenecek.

Dosya, Zoom’dan Aparna Bawa tarafından imzalandı. Henüz Zoom’un başkanı olarak Tomb’un görevini kimin devralacağı belli değil.

Tomb, Zoom’a Haziran 2022’de başkan olarak katılmadan önce Google’da bir yıldan fazla bir süre Google Workspace, Security ve Geo Enterprise’ın satıştan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Tomb’un işten çıkarılması, Zoom’un şubat ayı başlarında yaklaşık 1.300 çalışanını işten çıkardığını duyurmasının ardından geldi. Zoom’un CEO’su ve kurucusu Eric Yuan, hatalardan ve bunun sonucunda yaptığı eylemlerden kendisinin sorumlu olduğunu söyledi; Yuan maaşında yüzde 98’lik bir kesinti yapacağını da söyledi.

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