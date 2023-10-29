Google’ın yapay zekâsı açıkladı: İnsanlık için en büyük tehdit…

Savaşlar, uzaylılar, küresel ısınma, gezegenimize çarpacak bir gök taşı... Hangisi insanlık için en büyük tehdit? Google'ın yapay zekâsı Bard'a sordular. İşte şaşırtan yanıt...

Sozcu.com.tr

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İklim değişikliği, nükleer savaş, salgın hastalıklar, küresel ekonomik çöküş, kaynakların tükenmesi, uzaylı istilası, gezegeni yok edecek bir gök taşı… Tüm bunların her biri dünya ve insanlık için en büyük tehditler arasında olsa da Google’ın yapay zekâsı bambaşka bir tehlikeye dikkat çekti.

Google’ın yapay zekâ destekli botu Bard, 2043 yılına kadar insanlık için en büyük tehdidi açıkladı. Bard, şaşırtıcı bir şekilde kendisini sadece 20 yıl içinde ortaya çıkacak endişe verici distopik bir geleceğin ana nedeni olarak seçti.

Daily Star, Google’ın yapay zekâ destekli Bard yazılımına insanlık için en kötü sonucun ne olacağını sordu.

Bard, sunulan yedi ana seçenekten (iklim değişikliği, nükleer savaş, salgın hastalıklar, yapay zekâ, küresel ekonomik çöküş, kaynakların tükenmesi ve teknolojik distopya) en olası olanı seçti.

EN BÜYÜK TEHDİT: YAPAY ZEKÂ

Tahminin arka planında ise teknolojinin yaşamları birçok yönden iyileştirme potansiyeline sahip olmasına rağmen gözetim teknolojilerinin çok güçlü hale gelmesi, bunun totaliter bir devlet yaratmak için kullanılabileceği gibi bazı riskler yer alıyor.

Bard’a göre; 2043 yılına kadar kitle gözetimi, sosyal mühendislik, otomasyon ve çevresel yıkıma dayanan bir teknolojik distopyada yaşıyor olabiliriz: “2043 yılında dünya bir avuç mega şirket tarafından yönetiliyor. Bu şirketler, insanların her hareketini takip etmeye olanak tanıyan güçlü gözetleme teknolojileri geliştirdiler ve aynı zamanda propaganda yaymak ve muhalefeti bastırmak için kullandıkları medyayı ve interneti de kontrol ediyorlar.

Nüfusun çoğunluğu yoksulluk içinde yaşıyor, vasıfsız işlerde çalışıyor ya da tamamen işsiz. Şirketler çoğu işi otomatikleştirdi ve kalan işçilere çok az ücret ödeniyor, şirketlere direnmeye çalışanlar hızla susturuluyor veya hapsediliyor.

İklim değişikliğiyle aşırı hava olayları yaşanırken, kirlilik de artıyor. Şirketler, eylemlerinin gezegeni yok ettiğini bilmelerine rağmen, gezegenin kaynaklarını kendi çıkarları için kullanmaya devam ediyorlar.”

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