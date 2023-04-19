Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Güneş tutulması etkileri neler olacak?

Yılın ilk güneş tutulması 20 Nisan 2023 Perşembe günü saat 07.12’de gerçekleşecek, Avustralya, Güneydoğu Asya, Hint ve Pasifik okyanusundan izlenebilecek, ülkemizden izlenemeyecek. "Güneş tutulması etkileri neler olacak?" olacak sorusuna astrologlar deprem ve tsunami gibi doğa olayları yanı sıra bireyler üzerinde etkisi evliliğinin bitişi, çocukların velayet konuları olabilir.

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Yılın ilk güneş tutulması için geri sayım başladı. Güneş tutulması etkileri arasında dünya genelinde toplumsal olarak kontrol altına alınamayan durumlar bekleniyor. Güneş tutulması etkileri neler olacak merak edenler için Sözcü köşe yazarı Seyran Ataklı olası etkilerini anlattı.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? TÜRKİYE’DE GÖRÜLECEK Mİ?

2023'ün ilk Güneş tutulması, 20 Nisan'da saat 07.12'de gerçekleşecek.

Güneş tutulması Avustralya, Güneydoğu Asya, Hint ve Pasifik okyanusundan izlenebilecek, ülkemizden izlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLAR VE HAYATIMIZ ÜZERİNDE ETKİSİ NELER OLACAK?

Sözcü köşe yazarı Seyran Ataklı 20 Nisan günü gerçekleşecek Güneş tutulması olası etkilerini anlattı.

Önemli savaşlar, liderlerin düellosu, Rusya- Ukrayna savaşının hareketlenmesi, Rusya’nın diğer ülkelerle yapmış olduğu anlaşmalar, Asya bölgesinde görülebilecek iç savaş, halk devrimleri birincil konular olacak. Otoritenin halka baskısı ve bu baskı karşısında toplumların ayaklanması gündeme gelebilir. Olaylar hızlı ve kontrol dışı büyüyecektir. Suikast, birçok devlet yapılanmasında sonlanmalar, bir devlet adamının ölümü meydana gelebilir. Güneş tutulmasının ardından 5 Mayıs’ta gerçekleşecek Ay tutulması sonrası 13-20 Mayıs arasındaki tarihlerin kritik olduğunu belirtelim.

Böylesi bir önemli tutulmayla dünya genelinde deprem ve tsunami gibi doğa olayları yaşanabilir. Tutulmanın yöneticisi Mars’ı unutmayalım. İktidarların devrilmesiyle çıkabilecek ayaklanmalar büyüme gösterebilir. İnsanların artık istedikleri yaşam düzeni için sokağa dökülmesi, buna karşılık iktidarların kendi düzenini sağlaması sonucu çatışmaların çıkması, bunun sonucunda yaşanabilecek can kayıpları gündeme gelebilir.

Ülkemizde deprem bölgesinde yeni düzen kurma, inşaat faaliyetlerinin başlaması, halkın güvenliğinin sağlanması, bu bölgede yaşanabilecek iç dengelerin karışması söz konusu olabilir. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte mecliste yeni liderler, yeni milletvekilleri görebiliriz. Birçok ülke yeni bir yapılanmayla parlamenter sisteme geçecek, uzun süreli bir siyasi değişimle toplumlar yeni bir düzene adım atacaktır. Yeni yasalar, hukuksal konular, askeri konular, sınırlarla ilgili konular mercek altında olacaktır. Seller devam ederken, yangınlar ve patlamalar yaşanabilir.

SEYRAN ATAKLI’NIN GÜNEŞ TUTULMASI HAKKINDAKİ YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

EVLİLİKLER BİTEBİLİR, AİLE KAVRAMI SORGULANABİLİR

Hibrit ve Kuzey Ay düğümü yönündeki bir tutulma her ne kadar sonlanmalar getirse de bizi ileriye taşıyacak, yüzümüzü geleceğe döndürecek ve kadersel olaylarla bizi karşılaştıracaktır. Plüto 0 ay düğümlerini karelerken harekete geçeceğiz, bir bitişin ardından yeni başlangıçlara adım atacağız. Bu noktada Jüpiter’in büyüteç etkisini çalıştıracağını söyleyebiliriz. Fiziksel ve ruhsal sağlığımıza, bağışıklığımıza, bulaşıcı rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalıyız. Böbrek, rahim sorunları, kalp krizleri önümüzdeki dönemde artabilir.

Maddi imkânlarda yeni kaynaklar bulabilir, yeni ticari sözleşmelere adım atabiliriz. Hukuksal bazı konular sonuçlanabilir, şirket ortaklıkları, büyümeye giden anlaşmalar yapılabilir. Birçok insanın evliliğinin bitişi, çocukların velayet konuları, birçok insanın evlilik akdiyle birleşmesi ortaya çıkacaktır. Aile kavramı sorgulanacak, anlaşmazlıklar görünür olacaktır. Birçok şeye yeniden başlayacağız, korkularımızla yüzleşeceğiz, bireyselliğimizi öne çıkartacağız. Yasal konularda kendimizi güvence altına almalıyız.