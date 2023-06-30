Hiç açılmamış iPhone için dudak uçuklatan rakamlar

ABD merkezli teknoloji ve yazılım şirketi Apple'ın 2007 yılında piyasaya sürdüğü ilk iPhone'un kutusundan çıkarılmamış bir versiyonu açık artırmaya çıkıyor...

Sozcu.com.tr

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Tuşlu cep telefonlarından akıllı telefonlara geçiş sırasında Apple’ın 2007’de tanıttığı iPhone’un 4 GB’lık ilk modeli yine gündemde…

Piyasaya çıktığı gün alınan ve jelatini açılmamış kutusunda saklanan 4 GB’lık ilk nesil iPhone bugün açık artırmaya çıkıyor. Akıllı telefonun açık artırmada 100 bin dolara satılması bekleniyor.

Şubat ayında benzer bir iPhone’un 63 bin 356 dolara satıldığını hatırlatan uzmanlar, açık artırmanın 50 bin dolar ile 100 bin dolar arasında sonuçlanacağına kesin gözüyle bakıyor. Müzayede evi LCG Auctions’ın kurucusu Mark Montero, “Bugüne kadar gördüğümüz 4GB’lık fabrikadan yeni çıkmış tek iPhone bu. Bu model daha önce açık artırmada satılan 8GB’lık modelden çok daha nadir. Dolayısıyla yeni bir rekorun çıkması bizi şaşırtmaz” yorumunu yaptı.

2 MEGAPİKSEL KAMERASI VARDI

2007’de piyasaya çıktığında kameraya sahip olan iPhone, 4GB ve 8GB’lık seçeneklerle alıcıya sunuluyordu. 2 megapiksel kamerası olan ve 3.5 inçlik dokunmatik ekranı olan telefonun özellikle 8GB’lık modeli büyük ilgi görünce marka 4GB’lık iPhone’ları üretmeyi durdurmuştu. Marka daha sonra 16GB’lık yeni iPhone’ları tanıtmıştı.

Yine aynı müzayede evi tarafından Ekim ayında satışa çıkan 8GB’lık iPhone 39.339.60 dolara alıcı bulurken Şubat ayında ise benzer bir cihaz 63.356 dolara satılmış ve rekor kırmıştı.

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