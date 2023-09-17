Ig Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

Nobel Ödülleri'ne atıfta bulunan ve bir parodisi olarak ortaya çıkan Ig Nobel Ödülleri, sahiplerini buldu. Bu yıl, bilim insanlarının neden kayaları yaladığını açıklayan çalışma ve yoldan geçerken, yukarı bakan yabancıları görünce durup yukarı bakan kişileri inceleyen bir başka çalışma ödüle layık görülenler arasında...

Sozcu.com.tr

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Harvard Harvard Üniversitesi tarafından Nobel’in bir parodisi olarak ortaya çıkarılan ve yeniden üretilemeyecek bilimsel çalışmalara verilen ödüller Ig Nobel Ödülleri olarak adlandırılıyor. Adını da değersiz anlamına gelen ‘ignoble’ sözcüğünden alan ödül töreni, ilk kez 1991’de düzenlendi ve dünya çapındaki bilimsel araştırmalardan en sıra dışı veya önemsiz 10 başarıyı ödüllendiriyor.

Bu yıl da değişik çalışmalara imza atan bilim insanları Ig Nobel Ödülleri’ne layık görüldü.

Polonyalı paleontolog Jan Zalasiewicz, birçok bilim insanının neden kayaları yaladığını açıklayarak ödül alan isimlerden biri oldu.

Zalasiewicz, Paleontoloji Derneği haber bülteninde şöyle yazdı: “Kayayı yalamak elbette jeolog ve paleontoloğun sahada hayatta kalmasına yardımcı olmak için kullanılan denenmiş ve çok test edilmiş tekniklerden oluşan bir şey. Yüzeyin ıslatılması, kuru bir yüzeyden çıkan kesişen mikro yansımalar ve mikro kırılmaların bulanıklığında kaybolmak yerine, fosil ve mineral dokuların keskin bir şekilde öne çıkmasına olanak tanıyor.”

Ödüle layık görülen çalışmalardan biri de ölü örümceklerin nasıl yeniden değerlendirilebileceği üzerine yapılan bir araştırmaya oldu.

Şu anda 33. yılında olan etkinlik eskiden Harvard Üniversitesi’nde yapılıyordu ancak pandemiden bu yana önceden kaydediliyor ve çevrimiçi olarak yayınlanıyor.

ÖDÜL KAZANAN ÇALIŞMALAR

Kimya ve Jeoloji Ödülü

Jan Zalasiewicz, birçok bilim insanının neden kayaları yalamayı sevdiğini açıkladığı için.

Edebiyat Ödülü

Chris Moulin, Nicole Bell, Merita Turunen, Arina Baharin ve Akira O’Connor, insanların tek bir kelimeyi tekrarlarken hissettikleri duyguları araştırdıkları için.

Makine Mühendisliği Ödülü

Te Faye Yap, Zhen Liu, Anoop Rajappan, Trevor Shimokusu ve Daniel Preston, ölü örümcekleri mekanik kavrama araçları olarak kullanmak üzere yeniden canlandırdıkları için.

Kamu Sağlığı Ödülü

Seung-min Park, idrar tahlili çubuğu test şeridi, dışkılama analizi için bilgisayarlı görme sistemi, eşleştirilmiş anal baskı sensörü gibi çeşitli teknolojileri kullanan bir cihaz olan Stanford Tuvaleti’ni icat ettiği için.

İletişim Ödülü

María José Torres-Prioris, Diana López-Barroso, Estela Càmara, Sol Fittipaldi, Lucas Sedeño, Agustín Ibáñez, Marcelo Berthier ve Adolfo García, zihinsel faaliyetleri inceledikleri için.

Tıp Ödülü

Christine Pham, Bobak Hedayati, Kiana Hashemi, Ella Csuka, Tiana Mamaghani, Margit Juhasz, Jamie Wikenheiser ve Natasha Mesinkovska, kadavraları inceleyerek vücuttaki bazı parçaların eşit sayıda olup olmadığını araştırdıkları için. (Bir kişinin iki burun deliğinin her birinde bulunan kıllar aynı miktarda mı?)

Beslenme Ödülü

Homei Miyashita ve Hiromi Nakamura, elektrikli yemek çubuklarının ve pipetlerin yemeğin tadını nasıl değiştirebileceğini belirleyen deneyleri için.

Psikoloji Ödülü

Stanley Milgram, Leonard Bickman ve Lawrence Berkowitz, yoldan geçen yabancıların yukarı bakan birini gördüklerinde kaç kişinin durup yukarı baktığını görmek adına bir şehir caddesinde yaptıkları deneyler için.

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