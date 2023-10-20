Instagram, Filistinli kullanıcılara eklediği ‘terörist’ ifadesi için özür diledi

İsrail-Filistin Savaşı'nda sosyal medya platformları tepki çekerken Instagram'dan bir özür geldi. Platformun ana şirketi Meta, bazı Filistinli Instagram kullanıcılarının profillerine "terörist" sözcüğünü eklediği için özür diledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

7 Ekim’de başlayan çatışmalarla Orta Doğu’da gerilim hızla tırmanırken sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar ve platformların konuya yaklaşımları sert bir şekilde eleştirilmeye devam ediyor.

Son olarak Instagram’da bazı kullanıcıların profillerinde terörist ifadesinin platform tarafından eklenmesi tepki çekmişti. Meta, yaşanan sorun için özür diledi. Şirket, hatanın otomatik çeviriler nedeniyle yaşandığını ve artık düzeltildiğini söyledi.

İlk olarak 404media tarafından bildirilen sorun, profillerinde “Filistinli” kelimesi, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça yazılan “Elhamdülillah” ifadeleri otomatik olarak İngilizceye “Tanrıya şükür, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyorlar” olarak çevrildi.

Kullanıcıların tepkilerinden sonra Instagram sorunu çözerken şu açıklamaları yaptı: “Kısa süreliğine uygunsuz çevirilere neden olan sorunu düzelttik. Bu olaydan dolayı içtenlikle özür dileriz.”

GÖLGE YASAKLARINDAN SONRA “TERÖRİST” KRİZİ

Ancak Sidney’de yaşayan bir Filistinli olan Fahad Ali, bunun olmasına nasıl izin verildiği konusunda Meta’nın yeterince şeffaf olmadığını söyledi: “Bu dijital önyargıların yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla ilgili gerçek bir endişe var ve bunun nereden kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor.”

Eski bir Facebook çalışanı, yaşanan sorunun hem içeride hem de dışarıda pek çok insanı uçurumun kenarına ittiğini söyledi.

İsrail-Filistin Savaşı başladığından beri Meta, platformlarında Filistin’i destekleyen gönderileri sansürlemekle suçlanıyor; Meta’nın, Filistin’i destekleyen hesapları gölge olarak yasakladığını, bu hesapların görünme olasılığının düşürdüğü söyleniyor.

Meta ise Hamas’ı öven veya şiddet içeren ve sansürlenmemiş içerikler yasaklanırken şirket, diğer içeriklerin sansürlenmesinde hatalar yapılabileceğini ve kullanıcıların buna itiraz etmesi gerektiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir Instagram kullanıcılarından sansür iddiası

İlginizi Çekebilir Elon Musk'ın X'i sınıfta kaldı...