İnternette bıraktığınız izleri silin… Arama geçmişinizi temizlemek için ipuçları

İnternette vakit geçirmek güzel ama Google'da ya da YouTube'da yaptığınız aramaların birileri tarafından izlenmesini istemeyebilirsiniz. Peki cihazlarınızda bıraktığınız bu izleri nasıl sileceksiniz?

Sozcu.com.tr

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Parmağımızın ucunda dünya… Bilgisayarlar ve akıllı telefonlar sayesinde aklımıza gelebilecek her şeyi internette arıyoruz. Ancak her zaman arattığımız şeylerin birileri tarafında bilinmesini istemeyebiliriz.

Hem Google’da hem de YouTube arama geçmişimizi saklar. Ve Google, aslında, önemli bir ayar değişikliği yapmadığımız sürece, internet tarayıcımızdan silsek bile, YouTube’da ve Google arama geçmişinden kapsamlı bir şekilde veriler depolanır.

İnternette bıraktığımız bu izleri Google ve YouTube’dan nasıl düzgün bir şekilde silebiliriz?

YouTube arama geçmişini silmenin birkaç yolu var:

YouTube uygulamasının arama çubuğuna basıp ardından, saate benzeyen geçmiş simgesine basın. Açılan pencerede ‘kaldır’a dokunarak arama geçmişini silebilirsiniz.

YouTube’un arama geçmişinizi kaydetmeyi tamamen durdurmak için ayarlarınızı değiştirmeniz gerekir:

Profil resminize dokunup ayarlardan “tüm geçmişi yönet”e girin. YouTube geçmişini kaydetme seçenekte “aramalarınızı YouTube’a dahil edin” seçeneğini kapatmanız yeterli.

GOOGLE ARAMA GEÇMİŞİ NASIL TEMİZLENİR?

Arama geçmişini Google hesabınızdan silmek için, telefonunuzda Google uygulamasını açın, ardından profil resminize dokunun ve arama geçmişini açın. Tüm arama geçmişinizi silmek için “Sil > Tüm zamanları sil”e dokunun.

Belirli bir zaman aralığındaki aramaları silmek için “Sil > Özel aralığı sil”e dokunmanız yeterli.

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