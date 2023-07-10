iPhone fiyatları ne kadar oldu?

Son aylarda arka arkaya ürünlerine zam yapan Apple, KDV düzenlemesinin ardından bu düzenlemeyi sattığı tüm ürünlere yansıttı. Zam sonrasında en pahalı telefon olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı 87 bin 457 lira oldu.
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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'de satışta olan ürünlerinin fiyatlarını güncelledi, iPhone dahil Macbook, iPad ve AirPods fiyatları zamlandı. iPhone fiyatları geçtiğimiz aylarda da yaşanan kur artışı nedeniyle artmıştı.