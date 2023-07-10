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iPhone fiyatları ne kadar oldu?

Son aylarda arka arkaya ürünlerine zam yapan Apple, KDV düzenlemesinin ardından bu düzenlemeyi sattığı tüm ürünlere yansıttı. Zam sonrasında en pahalı telefon olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı 87 bin 457 lira oldu.

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iPhone fiyatları ne kadar oldu?

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'de satışta olan ürünlerinin fiyatlarını güncelledi, iPhone dahil Macbook, iPad ve AirPods fiyatları zamlandı. iPhone fiyatları geçtiğimiz aylarda da yaşanan kur artışı nedeniyle artmıştı.

iPHONE FİYATLARI NE KADAR?

ModelDepolamaFiyat

iPhone 14

128 GB48.304 TL

iPhone 14

256 GB52.372 TL

iPhone 14

512 GB60.507 TL

iPhone 14 Plus

128 GB53.389 TL

iPhone 14 Plus

256 GB57.457 TL

iPhone 14 Plus

512 GB65.592 TL

iPhone 14 Pro

128 GB62.541 TL

iPhone 14 Pro

256 GB66.609 TL

iPhone 14 Pro

512 GB74.745 TL

iPhone 14 Pro

1 TB82.880 TL

iPhone 14 Pro Max

128 GB67.118 TL

iPhone 14 Pro Max

256 GB71.185 TL

iPhone 14 Pro Max

512 GB79.321 TL

iPhone 14 Pro Max

1 TB87.457 TL
ModelDepolamaFiyat

iPhone 13 mini

128 GB36.609 TL

iPhone 13 mini

256 GB40.677 TL

iPhone 13 mini

512 GB48.813 TL

iPhone 13

128 GB40.677 TL

iPhone 13

256 GB44.745 TL

iPhone 13

512 GB52.880 TL
ModelDepolamaFiyat

iPhone 12

64 GB36.609 TL

iPhone 12

128 GB38.643 TL

iPhone 12

256 GB42.711 TL
ModelDepolamaFiyat

iPhone SE

64 GB24.914 TL

iPhone SE

128 GB26.948 TL

iPhone SE

256 GB31.016 TL

 

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