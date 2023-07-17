iPhone telefonlardaki noktalar ne anlama geliyor? Sırrı çözüldü

Apple'ın telefonlarında pek çok kullanıcının çoğu zaman dikkat etmediği, birçoğunun ise fark etmesine rağmen üstünde durmadığı noktaların sırrı çözüldü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Haberiniz olmadan mikrofonunuza da erişilmiş olabilir, takip de ediliyor olabilirsiniz, belki de her zaman kullandığınız bir uygulamanın yeni bir aracı…

Sosyal medyada iPhone ekranlarında görünen noktalar merak konusu oldu.

Apple’ın telefonlarında görünen noktaların en zararsızı hiç şüphesiz hava durumu uygulamasında görülen beyaz nokta… Apple’ın kendi resmi sitesine göre; geçerli sıcaklığın o gün için sıcaklık ölçeğinde düştüğü yeri gösterir.

Aynı nokta, gün batımı saatinde de mevcut. Gün batımı widget’ındaki beyaz nokta, Güneş’in ufka göre konumunu gösterir. Ayrıca Güneş’in ne zaman batacağına dair bir tahminde bulunur.

Bu nokta, iOS 15 yazılım güncellemesinin bir parçası olarak 2020’de tanıtıldığında kullanıcıların kafalarının kaşımasına neden olmuştu. Apple’ın o yıl satın aldığı, Dark Sky hava durumu uygulamasının özelliklerden biriydi.

EKRANIN ÜSTÜNDE BELİREN NOKTALARA DİKKAT

Beyaz noktalar uygulamanın aracı olarak kullanıcıların karşısına çıkarken, ekranın üst kısmında görünen noktalar için pek de zararsız diyemeyiz. Bu noktalar, kullanıcılara çevrimiçi güvenliklerinin risk altında olabileceği konusunda uyarı verebilir.

İçinde sağı gösteren beyaz bir ok bulunan mavi nokta, bir uygulamanın konumunuza erişmeye çalıştığını gösterir. Sarı ya da turuncu olarak görünen nokta, cihazınızın mikrofonunun şu anda kullanımda olduğu anlamına gelir.

Turuncu noktayla aynı boyut ve şekle sahip yeşil nokta, kameranızın şu anda bir uygulama tarafından kullanıldığı anlamına gelir.

Ancak mavi nokta, ana ekranda uygulamaların yanında görünen mavi nokta ile karıştırılmamalı. Çünkü bu, bir uygulamanın yakın zamanda güncellendiği anlamına gelir.

Bilgisayar korsanlarına karşı bu noktalara dikkat etmek, izniniz dışında uygulamaların erişimlerini kontrol etmek son derece önemli. Bilgisayar korsanları, bilginiz olmadan telefonunuzun kilidini açabilir; mesajlarınıza, fotoğraflarınıza, videolarınıza, sosyal medya hesaplarınıza, bankacılık işlemlerinize ve daha fazlasına sınırsız erişim sağlayabilirler.

İlginizi Çekebilir Apple'in yeni modeli hakkında bilgiler sızıyor... iPhone 15'in pil ömründe artış olabilir

İlginizi Çekebilir Apple'dan bir zam daha: En pahalı iPhone fiyatı 87 bin 450 TL'yi geçti

İlginizi Çekebilir Apple sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu kademeli olarak satışa çıkaracak