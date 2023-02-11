İspanyol bilim insanından deprem değerlendirmesi: İstanbul uyarısı

İspanya'da Bilimsel Araştırma Yüksek Kuruluna bağlı Geociencias Barcelona (Geo3Bcn) Enstitüsü'nde görevli sismolog Jordi Diaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9 saat arayla iki büyük deprem olduğunu ve bunun çok az görülen bir durum olduğunu belirterek "İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi" dedi.

Sozcu.com.tr

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Barcelona kentinde bulunan enstitüde görev yapan Diaz, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Diaz, dünyada da bu büyüklükteki depremlerin yılda 10-20 defa meydana geldiğini ama Türkiye’deki depremin, yıkıcılığı bakımından bazı farklıkları bulunduğunu vurguladı.

Diaz, bölgedeki 10 ili etkileyen depremin derinliğinin 15-20 kilometre ile yüzeye çok yakın olmasının, merkezinin yerleşim yerlerinde bulunmasının ve dayanıklı binaların inşa edilmemesinin kayıpların fazla olmasındaki ana nedenler olduğunu sıralayarak “Türkiye’deki gibi depremlere biz ‘sığ deprem’ diyoruz ve ne kadar sığ olursa etkisi o kadar fazla oluyor” ifadesini kullandı.

İspanya’nın güneyindeki Lorca kentinde 11 Mayıs 2011’de meydana gelen depremin çok daha sığ bir deprem olduğunu ancak büyüklüğün düşük olması nedeniyle daha az kayıp yarattığını anlatan Diaz, “Lorca’daki deprem, 3-5 kilometre derinlikte çok sığdı ama 5,1 büyüklüğündeydi. Bu büyüklükte dünyada yılda 10 bin kadar deprem olur. Lorca’daki de yerleşim yerinde olmasından ötürü ölümlere yol açtı. Enerji salınımı olarak bakarsak Türkiye’deki deprem, İspanya’dakinin 1000 katından fazlaydı” diye konuştu.

Diaz, Türkiye’deki depremleri Ağustos 2016’da İtalya’nın orta bölgesinde meydana gelen ve 280’den fazla kişinin öldüğü 6,2 büyüklüğündeki depremle de kıyaslayarak “İtalya’da dikey bir kırılma vardı. Türkiye’de ise tamamen yatay bir fay hattı. Mekanizmaları tamamen birbirinden farklı depremler” görüşünü dile getirdi.

İspanyol sismolog, “Türkiye’de deprem, sismik haritada ‘kırmızı’ olarak belirlenen riskli bir bölgede oldu. Burada deprem olacağı biliniyordu ama geçen hafta mı, gelecek 20 ya da 50 yılda mı olacağı tabii ki bilinmiyordu. Sorun burada” dedi.

İSTANBUL UYARISI

Türkiye’de uzmanların deprem riskinin yüksek olduğu yerlerin başında gösterdiği İstanbul’un durumunu da değerlendiren Diaz, açıklamalarda bulundu.

İspanyol bilim insanı, “İstanbul, diğer birçok yer gibi büyük ve yıkıcı deprem olma riski olan bir yer. İstanbul, oldukça belirgin bir tehdit ama aynı şekilde Tokyo, Los Angeles, San Francisco, California’da da aynı şekilde büyük depremler bekleniyor. Bu, yanardağ yamacında ya da sel felaketi riski olan bölgelere yakın yerlerde yaşamayla aynı” dedi.

Diaz, “Risk var ve yapılacak şey en azından yeni binaların depreme en iyi şekilde dayanıklı olarak inşa edilmesi, lojistik desteklerin güçlendirilmesi ve kurtarma ekiplerinin her yönden hazır hale getirilmesidir. Çünkü bu noktadan itibaren mahalleleri tamamen yıkıp yeni evler yapamazsın. Bunun ekonomik ve sosyal yükünü kimse karşılayamaz. Deprem bölgesinde yaşıyorsan bilmelisin ki er ya da geç o deprem olacak. San Francisco’daki büyük deprem, 1906’da oldu. Şimdi herkes orada yeni bir büyük deprem bekliyor” ifadesini kullandı. (AA)

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