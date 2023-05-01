Jack Dorsey’den Elon Musk eleştirisi: “İdeal bir lider değil”

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını ve ünlü milyarderin liderliğini eleştirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, geçtiğimiz yıl son derece olaylı bir şekilde Twitter’ı satın almıştı. 44 miyar dolar teklif ettikten sonra bot hesap sorununu bahane eden Musk, platformu satın almaktan vazgeçmiş ve taraflar davalık olmuştu.

Nihayet tekliften aylar sonra Musk, şirketin ofisine lavabo ile giderek Twitter’ı satın aldığını duyurmuştu.

Ancak Musk, sadece satın alma sürecinde olay çıkarmamış; platformda yaptığı değişiklikler ve şirkette yaptığı işten çıkarmalarla da dikkat çekmişti.

Şimdi Musk’ın şirketi almasından neredeyse bir yıl sonra Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey, milyarderi eleştiriyor.

Jack Dorsey’e göre Elon Musk, Twitter için iyi bir lider olduğunu kanıtlayamadı. Dorsey, bazılarının Twitter’a olası bir alternatif olarak lanse ettiği sosyal medya platformu olan Bluesky’de bir dizi gönderide fikrini paylaştı.

Bir kullanıcı tarafından Musk’ın Twitter için olabilecek en iyi lider olup olmadığı sorulduğunda da Dorsey “hayır” yanıtını verdi.

SpaceX ve Tesla Inc. CEO’su geçen yıl şirketi satın aldığından beri Dorsey, Twitter’ı ilk kez eleştirmiyor. Şubat ayında Dorsey, Twitter’ın teknik bir sorunu olduğunda yaşadığı hayal kırıklığını paylaşmak için, başka bir platforma; Nostr’a gitti.

Dorsey, “Twitter gerçek zamandan 1 dakikalık gecikmeye geçti” dedi.

Oysa Wall Street Journal, daha önce Dorsey’in perde arkasında Musk’ın şirketi devralmasını teşvik eden bir grup insanın içinde olduğunu yazmıştı. Bu yüzden de Dorsey’in Musk’ı eleştirmesi ayrıca dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Jack Dorsey'in Twitter'a rakip uygulaması Bluesky, App Store'a geldi

İlginizi Çekebilir Elon Musk duyurdu: Twitter'da makale başına ücret verilecek