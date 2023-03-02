Jack Dorsey’in Twitter’a rakip uygulaması Bluesky, App Store’a geldi

Sosyal medyada Twitter'ın yerini almak isteyen yeni bir uygulama var, üstelik bu uygulama da Twitter'ı kuran kişi Jack Dorsey tarafından yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Jack Dorsey’in ‘Bluesky’ olarak adlandırılan son girişimi, Apple App Store’da beta testini başlattı.

Yeni uygulama, Twitter’ın eski kurucusundan gelse de artık Elon Musk’a ait olan Twitter’dan tamamen bağımsız. Hatta şirket geçen yıl, yaptığı açıklamada; “Hem Twitter hem de Bluesky, bağımsızlığımızın projenin başarısı için önemli olduğunu anladı, bu nedenle mümkün olan en geniş çıkarlara hizmet ettiğimizden emin olmak için bağımsız bir şirket kurduk” demişti.

Şu anda, Bluesky’a yalnızca davet aracılığıyla katılabiliniyor, ancak kullanıcılar bekleme listesine de kaydolabilirler.

Twitter’ın “What’s happening?” sorusunun yerine Bluesky’da “What’s up?” sorusu yer alsa da Twitter ve Bluesky arasında büyük farklar yok gibi görünüyor.

Dorsey’in BlueSky ile daha önce kurmuş olduğu Twitter’a rakip olup olamayacağı teknoloji dünyasında merakla bekleniyor.

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