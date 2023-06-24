Abone Ol

Japonya’dan okullarda yapay zeka hamlesi

Japonya hükümeti, ilk ve orta dereceli okullarda ChatGPT gibi üretken yapay zekanın kullanımını sağlayacak yeni yönergeleri uygulamayı planlıyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Japonya’dan okullarda yapay zeka hamlesi

Resmi Kyodo ajansının haberine göre Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT), okullarda üretken yapay zeka kullanımının önünü açıyor.

Buna göre MEXT, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda ChatGPT gibi üretken yapay zekanın sınırlı düzeyde kullanımını sağlayacak yeni yönergeleri kabul edecek.

Üretken yapay zeka vasıtasıyla ders esnasında fikirlerin formüle edilebilmesi ve tartışmaların derinleştirilmesi hedeflenecek ancak geniş çaplı kullanım teşvik edilmeyecek.

Temmuz ayında kamuoyuna duyurulması planlanan yeni yönergeler uyarınca, üretken yapay zekanın öğrencilerin akademik performanslarını ölçecek sınavlarda kullanılması önerilmeyecek.

Yapay zekayı kullanma becerilerinin öneminin vurgulanacağı yönergede, bunun, öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri ve üretkenlikleri üzerindeki olası olumsuz etkilerine de dikkat çekilecek. (AA)

Black Mirror'ın yeni bölümleri için ChatGPT ile çalıştıİlginizi ÇekebilirBlack Mirror'ın yeni bölümleri için ChatGPT ile çalıştıChatGPT bu defa sınıfta kaldı... Komedi konusunda yeteneği yokİlginizi ÇekebilirChatGPT bu defa sınıfta kaldı... Komedi konusunda yeteneği yokİklim krizi sorunu Türkiye'de turizmi nasıl etkiler? Chat GPT olası riskleri sıraladı...İlginizi Çekebilirİklim krizi sorunu Türkiye'de turizmi nasıl etkiler? Chat GPT olası riskleri sıraladı...
X Reklam