Kanada, Google üst yöneticilerini sorguya çağırdı

Kanada Federal Parlamentosu, ABD merkezli teknoloji şirketi Google’ın dört üst düzey yöneticisini, milletvekillerinin sorularını cevaplamak üzere parlamento komitesi oturumuna davet etti.

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Kanada Parlamento Kültür Komitesi son toplantısında aldığı kararla Google CEO’su Sundar Pichai, Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker, Haber Başkan Yardımcısı Richard Gingras ve şirketin Kanada Müdürü Sabrina Geremia’yı Komitenin sorularını cevaplamaya çağırdı.

Parlamentonun ülke dışındaki kişileri komite sorgusuna çağırma yetkisi bulunmuyor ancak bu dört kişinin gelmemesi durumunda Parlamento, Kanada’ya ayak basmaları durumunda celpleri uygulayabilecek.

NE OLMUŞTU?

Kanada Federal Hükümeti, son olarak Aralık 2022’de parlamentodan geçen ve gelecek aylarda Senatoda ele alınacak Bill C-18 olarak da bilinen Çevrimiçi Haber Yasası ile Google ve Facebook’un sahibi Meta gibi dijital devlerin, içeriklerini platformlarında yeniden yayınlamaları karşılığında Kanadalı medya şirketlerine ücret ödemeleri hükmünü getirmişti.

Bu gelişme üzerine Google, bazı Kanadalı kullanıcıların haber içeriklerini görüntülemesini engellemeye başlamıştı.

Google'ın halen devam eden uygulamasında, Kanadalı yayıncılar ve medya kuruluşları tarafından oluşturulan içeriklere bazı kullanıcılar erişemiyor.

Google bu uygulamanın Kanada'daki Google kullanıcılarının yaklaşık yüzde 4'ünü kapsadığını ve geçici bir deneme testi olduğunu duyurmuştu.

Gelişmeler üzerine Kanada Miras Bakanı Pablo Rodriguez’in sözcüsü Laura Scaffidi, Google'ın yasa tasarısına yanıt olarak sitesinden haberleri engellemekle tehdit ettiğini, bunun Kanadalıların gözünü korkutmayacağını söyledi.

Scaffidi, “Bu Avustralya’da işe yaramadı ve burada da işe yaramayacak. Günün sonunda, teknoloji devlerinden yapmalarını istediğimiz tek şey, işlerini kullandıklarında gazetecilere ücret ödemeleri. Kanadalıların yerel ve ulusal düzeyde kaliteli, gerçeklere dayalı haberlere erişmesi gerekiyor ve bu nedenle Çevrimiçi Haber Yasasını çıkardık. Teknoloji devlerinin Kanadalılara karşı daha şeffaf ve hesap verebilir olması gerekiyor.” dedi. (AA)

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