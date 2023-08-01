Kanser araştırmalarında yeni dönem: Yapay zekayla şeffaf görüntüleme

Almanya'daki Münih Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Ertürk'ün yapay zeka desteğiyle geliştirdiği şeffaf görüntüleme teknolojisi, kanser teşhis ve tedavisinde devrim yaratacak.

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Almanya Münih Üniversitesi Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Ertürk, tüm organizmayı şeffaflaştırarak tek hücreyi bile daha önce görülmemiş netlik ve detayda görüntüleyen yeni icadı, Cancer Research UK tarafından kanser teşhis ve tedavisinde yeni dönemin başlangıcı olarak tanımlandı.

KÜÇÜK TÜMÖRLERİ SAPTIYOR

Ertürk’ün geliştirdiği şeffaflaştırma teknolojisi, kanser ilacı araştırmalarında yeni bakış açıları kazandırdı ve daha önce görülemeyecek kadar küçük tümörlerin saptanmasını mümkün hale getirdi. Bu yeni teknoloji sayesinde kanser hücreleri, daha oluşmaya başlarken bile görüntülenebilir hale geldi. Yapay zeka desteğiyle yapılan analizlerle hastalığın erken teşhisi ve tedavisi için yeni çözümler araştırılmaya başlandı.

Prof. Dr. Ertürk, şeffaflaştırma teknolojisini yapay zeka ile birleştirerek, karmaşık hastalıkları daha etkili bir şekilde anlamayı ve yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Bu yeni teknoloji, kanser ve Alzheimer gibi hastalıklar için gelecekte daha başarılı tedavi yöntemlerinin keşfedilmesine olanak tanıyabilir.

UMAT VADEDEN BİR ADIM

Geliştirilen şeffaf görüntüleme teknolojisi, kanser araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor ve gelecekte teşhis ve tedavide yapay zekanın etkin bir şekilde kullanılması öngörülüyor. Bu nedenle, gençlerin yapay zeka alanında eğitim almaları ve uzmanlaşmaları büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Ali Ertürk’ün biyoteknoloji alanında geliştirdiği bu teknoloji, kanser teşhis ve tedavisi için umut vadeden bir adım olarak öne çıkıyor.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Ali Ertürk’ün şeffaf görüntüleme teknolojisi, kanser ve diğer hastalıkların daha iyi anlaşılmasını sağlayarak gelecekte tedavi yöntemlerine önemli katkılarda bulunabilir. Bu yeni teknoloji, kanserle mücadelede ve diğer biyolojik araştırmalarda önemli bir ilerleme olarak kabul ediliyor. (AA)

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